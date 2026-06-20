Bakan Tekin, Derslik Sayısını Artırma Hedefini Açıkladı - Son Dakika
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Bakan Tekin, Derslik Sayısını Artırma Hedefini Açıkladı

Bakan Tekin, Derslik Sayısını Artırma Hedefini Açıkladı
20.06.2026 13:18
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2025'te 750 bin derslikte eğitim verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelinde derslik sayısındaki artışa dikkati çekerek, "2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik. Bu, eğitim-öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge." dedi.

Bakan Tekin, Denizli programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Yavuz Selim Köşger'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik toplantı salonundaki il eğitim değerlendirme toplantısına katılan Bakan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada eğitim alanında atılan her adımı sahada inceleyerek, istişare ederek hayata geçirmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere başarı dileyerek, "Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek, yükseköğretime devam edebilmek adına kendileri için önemli bir sınava girdiler. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye'de 2002 yılındaki derslik sayısının yaklaşık 350 bin olduğuna işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bunun yarısına yakınının, deprem ya da benzeri sebeplerle ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılıp yeniden yapıldığını varsayıyoruz yani 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik. Bu, eğitim-öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge. Bu, uluslararası raporlara da yansımış durumda."

Tekin, okulların teknolojik altyapısının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporlarında övgü dolu ifadelerle tanımlandığını anlatarak, "Eğitim-öğretim altyapısını bu denli güçlendiren, eğitim-öğretime kaynak aktarmayı bu kadar önemseyen bir hükümetin mensubu olduğum için bir eğitimci, bir akademisyen, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok mutlu olduğumu ifade ediyorum." dedi.

"Eğitim-öğretim altyapısı itibarıyla Denizli'de Türkiye ortalamalarının üzerine çıkan bir durum var"

Denizli'de eğitimle ilgili verilerin Türkiye ortalamasıyla uyumlu olduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılında Denizli'de 7 bin 971 öğretmenimiz hizmet vermekte idi. Şu an öğretmen sayımız o rakamın iki katından daha fazla, 16 bin 309 öğretmenimiz var. 2002 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretim okullarımızda toplam 22. Yani bir öğretmenimiz için 22 öğrenci düşerken bugün ilkokullarda bu rakam 16, ortaokullarda 12. Liselere baktığımızda ise şu anda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 9. Bu, uluslararası göstergeler açısından oldukça iyi bir nokta."

Tekin, Denizli'de 2002 yılında 5 bin 878 olan derslik sayısının 9 bin 972'ye çıktığını belirterek, "2002 yılından itibaren Denizli'ye derslik yapma anlamında yaptığımız yatırımların bugünkü reel karşılığı da yaklaşık 17 milyar lira. Dolayısıyla bu anlamda eğitim-öğretim altyapısı itibarıyla Denizli'de Türkiye ortalamalarının üzerine çıkan bir durum var. Gerek yerleşim planlarında yaşanan değişiklikler, gerek bazı illerimizin göç alması, bazı illerimizin göç vermesi gibi sebeplerle Denizli'de de bölgesel olarak bazı yerlerde derslik ihtiyacı, okul ihtiyacı olan yerleri il müdürümüz ve milletvekillerimiz bizimle paylaştılar. Biz de valimizle birlikte bunların bir kısmını zaten yatırım planımıza almıştık. Şu an yaklaşık 12 tane il yapım ve devlet yatırımı kapsamında devam eden okulumuz var." ifadelerini kullandı.

Tekin, daha sonra Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin'e AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin, Derslik Sayısını Artırma Hedefini Açıkladı - Son Dakika

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