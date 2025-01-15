Bakan Tekin, Dönem Sonu Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin, Dönem Sonu Etkinliklerine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, karne öncesi etkinlik haftasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

15.01.2025 23:18
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Bakan Tekin, Ankara'da "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" etkinliklerine katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birinci dönemin son günlerini kapsayan etkinlik haftasında Ankara'daki Hamdullah Suphi İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Yusuf Tekin, ziyaret kapsamında öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı.

Bakan Tekin, 4. sınıf öğrencisinin koro eşliğinde sunduğu piyano dinletisini dinledi. Dönem sonu faaliyet haftası dolayısıyla yapılan zeka oyunları, hitabet, münazara, bilgi yarışması, belgesel ve animasyon gösterimi etkinlikleri çalışmalarına katıldı.

Meslektaşlarıyla eğitime dair fikir alışverişinde bulunan Bakan Tekin'e öğretmenler ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildiği için teşekkür ederek gelişim raporu uygulamasını önemli bulduklarını ifade etti.

Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarını değerlendiren eğitimciler, Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında sınavın kaldırılması ve meslekte 20 yılı dolduran öğretmenlere başöğretmenlik için direkt başvuru hakkı verilmesine ilişkin düzenleme konusunda Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlenmesi sisteminin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten öğretmenler, düzenlemeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin, Dönem Sonu Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika

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