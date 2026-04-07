Bakan Tekin: Eğitimsiz Kurumlara İzin Vermeyeceğiz

07.04.2026 15:42
Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların denetlenmeyen kurumlarda vakit geçirmesine izin veremeyeceklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milletin çoluğunu çocuğunu kandırmak, nereye gittiği belli olmayan, ne program uyguladığı belli olmayan, vatanseverliğini tespit etmediğimiz, hukuka uygunluğunu belirlemediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmesine müsaade edemeyiz." dedi.

Bakan Tekin, Gaziantep'te hayırsever Uslu ailesinin desteğiyle yapılan Fatma Meral-Beyhan Uslu Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kreş ve bakımevinin hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık olarak bir öğrencinin okula erişim sorunu olduğunda bunu çözmekle mükellef olduklarını belirten Tekin, öğrencilerin ve öğretmenlerin okullardaki faaliyetlerinin içeriğini denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söylüyordum. Diyordum ki, 'Siz iş adamlarından hayır aldığınızı iddia ediyordunuz, aldığınız hayırlarla inşa ettiğiniz okul binaları ile kreş binaları arasında bir paralellik var mı? Yani kimseyi kandırıyor musunuz, kandırmıyor musunuz, bunu bir görelim. Hayrı aldınız, ne aldınız? Ne kadar aldınız, ne yaptınız? Bunu bir görelim.' e-Okul diye bir sistemimiz var, bunu işleyelim. Orada kayıtlı olsun ve vatandaşımız bilsin. Burada bir okul var. Bu okul Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve bakanlığın uygun bulduğu kişiler bu okulda öğretmenlik yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygun bulduğu ders kitapları ve müfredat burada işleniyor. Bunu yapalım dedim, 'Siz bizi denetleyemezsiniz.' diyor. Niye denetleyemiyoruz? Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Anayasamız sizi bağlamıyor mu? Kanunlar sizi bağlamıyor mu? Diyor ki 'Erkeksen gel kapat.' Ben kapatacağım demiyorum ki. Diyorum ki 'Gelin, buranın standartlarını belirleyelim.' Türkiye'de 75 bin okul var. Bu okullarda nasıl standartları belirliyorsak, nasıl programları denetliyorsak bunu da yapalım. Eğer denetlemezsek, bugün belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan tartışmaların tekrar yaşanmayacağının garantisi yok."

Tekin, devletin yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunu eğitim öğretim sürecine katkı vermeye davet ettiklerini dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanı olarak da bu sürece katkı verenlere teşekkür ediyorum. Milletin çoluğunu çocuğunu kandırmak, nereye gittiği belli olmayan, ne program uyguladığı belli olmayan, vatanseverliğini tespit etmediğimiz, hukuka uygunluğunu belirlemediğimiz yerlerde çocuklarımızın vakit geçirmesine müsaade edemeyiz. O yüzden böyle bir hayrı yapıp Gaziantep Büyükşehir Belediyesine sunduğu için Beyhan Bey'e teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine de bu hayrı, Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde ve şeffaf bir biçimde kabul ettiği için teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, daha sonra açılışını yaptığı kreş ve gündüz bakımevini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever Uslu ailesi ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

