Bakan Tekin, Erzurum'da "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin, Erzurum'da "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

19.02.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak." dedi.

Bakan Tekin, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda, Türkiye'nin dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Devletsiz hiçbir dönemin olmadığını kaydeden Tekin, "Her dönem devletimiz, çağının en güçlü medeniyetini inşa eden devletlerinden birisi oldu. Bunu nasıl başarıyoruz, nasıl başardık? Çünkü biz bu gelenekte çocuklarımıza, gençlerimize doğdukları andan itibaren devlet, devlet geleneği, atalara, dedelere, kültüre, geleneğe saygıyı, bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimize, atalarımıza saygı göstermeyi, onların emanetine canımız pahasına sahip çıkmayı öğrettiğimiz için güçlü bir devlet geleneğine sahibiz." diye konuştu.

Bugünkü çocuklardan gelecek kuşaklara taşınan güçlü bir toplumsal yapı ve toplumsal miras sistemi sayesinde güçlü bir devlet yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken gücü de sizlerden alıyoruz. Buradaki annelerin, babaların, kardeşlerin, çocuklarının bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olmalarından alıyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak. Bunu yapmak için de bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor."

Okullardaki müfredat programına ilişkin Tekin, "Müfredatımızda programlarımızı değiştirdik. Her dersin müfredatına, bu konuda mutlaka çocuklarımıza şuur kazandıracak bir şeyler koymaya çalıştık. Bugünlerde bir dizi etkinlik yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta, çocuklarımızın okulun ilk açıldığı haftaya bayrak sevgisi, şehitlerine, atalarına, dedelerine, gazilerimize sevgi, saygı ve onların mirasını sahiplenme arzusunu, şuurunu verecek şekilde farkındalık oluşturmalarını, ailelerinin de çocuklarının bu yaptıklarıyla gurur duyacakları bir ortamın oluşmasını sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının öneminden bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ramazan başladı. Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. Allah, bayrama erişmeyi nasip etsin. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı bir ay olarak yaşamamızı sağlayacak farkındalık etkinlikleriyle okullarımız bu hafta ramazan ayını karşıladı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptık. 81 ilde bu iftarlar organize ediliyor. Ben de sizlere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu ülke için yaptıklarınızdan dolayı, bu ülke için aynı şeyleri yapacak çocuklar yetiştirmek konusundaki azim ve kararlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, buradaki programın ardından, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katılarak öğrencilerle orucunu açtı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin, Erzurum'da 'Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:07:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Erzurum'da "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.