Bakan Tekin: 'Fetih 1453' ile Yolumuza Devam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek örgütleriyle işbirliği yapacağız.' dediğim için "Zulüm 1453" diyenler beni eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz "Fetih 1453" diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen "Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, içinde yaşanılan toplumsal olayların bazı konuların daha iyi analiz edilmesine imkan sağladığını söyledi.

Türkiye'de yıllarca farklı isimlerle tanımlanan bir cepheleşme oluştuğunu dile getiren Tekin, "Buna kimisi 'sağ-sol' dedi, kimisi 'merkez-çevre' dedi. Bir sürü tanımlamalar yaptı, analizler yaptı. Ben de madem buradayız, bir anekdottan hareketle bu kamplaşmayı analiz etmek istiyorum. O da bir siyasetçinin sözü: 'Zulüm 1453'te başladı." diye konuştu.

Tekin, bunun Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal yapıyı analiz edecek çok güzel bir imkan olduğunu belirterek, Türkiye'de bir grubun 1453'e "zulmün başladığı tarih" olarak baktığını, kendilerinin ise bunu "fetih" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

İstanbul'un fethine ilişkin farklı bakış açıları bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "Bu olayı, yani 1453'ü zulüm olarak görenler, biraz önce okunan 'Elif Olmak Zor' şarkısındaki, Mevlana İdris'in şiirindeki Türkiye'yi bize yaşatanlar. Onlar 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar. Bizse Türkiye'de insanların dini, inanç, ibadet hürriyetlerinin garanti altına alınması gerekli olan bir perspektiften bakarak İstanbul'u bu anlamda inançların özgürleştiği bir fetih olarak görüyoruz. Biz, çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişsinler istiyoruz. Mevzuyu, 1453'ü fetih olarak gören bizler tarihimizle, atalarımızla, onların icraatlarıyla gurur duyuyoruz ve 'Fetih 1453' diyoruz. Ama çocuklarımıza müfredatımızda milli ve manevi değerleri öğretmemize karşı çıkanlar, 'Neden öğretiyorsunuz?' diyenler ise olaya 'Zulüm 1453' olarak bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle geçmişin ve tarihin doğru kavramsallaştırmalarla anlatılmasını hedeflediklerinin altını çizen Tekin, müfredatta yapılan değişikliklere yönelik eleştiriler aldıklarını anlattı.

Müfredata "Mavi Vatan" kavramını koyduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz, Lozan'daki adıyla müfredata Ege Denizi yerine 'Adalar Denizi' ifadesini koyduk. Maalesef Türkiye'de 'Zulüm 1453' diyenlerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldık. Tıpkı Yunanistan'da eleştirildiği gibi Türkiye'de de 'Zulüm 1453' diyenler müfredattaki bu değişikliklerimizi eleştirdiler. Biz, müfredatta 'Coğrafi keşifler' kavramının yerine 'Sömürgeciliğin başlangıcı' ifadesini kullandığımız için 'Zulüm 1453' diyenler bizi eleştirdiler. Biz müfredatta 'Haçlı seferleri' yerine 'Haçlı saldırıları' ifadesini kullandığımız için bu "Zulüm 1453" diyenler bizi eleştiriyorlar. Biz, 'Okullarımızda çocuklarımız Paskalya, Noel, Cadılar Bayramı'nı kutlamasınlar.' dedik, 'Zulüm 1453' diyenler bizi yerden yere vurdular. Biz, 'Çocuklarımız okullarda ramazan etkinlikleri yapsınlar dedik, 'Zulüm 1453' diyenler bizi mahkemeye taşıdılar. Hakkımızda bildiriler yayınladılar. Protestolar, eylemler yaptılar."

Sanatçı Yücel Arzen'le düzenledikleri "Kim Var?" sanat etkinliği ile Mehmet Akif Ersoy ile Necip Fazıl Kısakürek'i çocuklarla buluşturmak istediklerini belirten Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da ağır eleştirilere maruz kaldıklarını kaydetti.

Eğitim süreçlerinde farklı kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini anlatan Tekin, "Biz, Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerine katkı vermek isteyen her kim varsa onlarla işbirliği, protokol yapacağız ve bu yükü milletçe, toplumca paylaşacağız.' dedik. 'Vakıflarla, sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, meslek örgütleriyle işbirliği yapacağız.' dediğim için "Zulüm 1453" diyenler beni eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki siz istediğiniz kadar eleştirin. Biz "Fetih 1453" diyenlerle beraber yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fetihname konseri

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde 4 bin 862 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Bakan Tekin ve protokol üyelerince verildi.

Yarışmada "şiir" kategorisinde Asya Komar, "kompozisyon" kategorisinde Sevilay Ersoy, "resim" kategorisinde ise Mehmet Berkay Yüksel birinciliği kazandı.

Tören öncesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, Fetihname konseri verdi.

Programa FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bazı akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.