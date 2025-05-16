Bakan Tekin: "Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tekin: "Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda"

Bakan Tekin: "Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki tek ülkenin Türkiye...

16.05.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin: " Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda"

KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor" dedi.

Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Tacirler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bağışçı Alaettin Tacir ile milletvekilleri katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitim ve öğretim yükünün ağır olduğunu ifade ederek, "Devletin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. O yüzden hayırseverlerimizin bize vereceği katkıları çok önemsiyoruz. Ben de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hayırsever ailelerimize yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür etmek, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek üzere bütün hayırsever okullarının açılışlarına katılıyorum. Teşekkür ediyorum Alaettin amca, Allah razı olsun. Bu yükü üzerimizden almak konusunda taşın altına elini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar"

Yıllar içinde mevcut derslik sayısını daha fazla artırdıklarını söyleyen Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren o gün mevcut olan derslik sayısını iki katından daha fazla artırdık. O gün, o tarihte derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarını 20'li rakamlara bütün kademelerde düşürmüş durumdayız. Bu çok önemli bir şey. Bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası raporlar söylüyor. Türkiye'nin yaşadığı süreci eğitim devrimi olarak tanımlıyorlar. Sadece fiziki kapasiteyi artırmadık. Teknolojik altyapıya baktığımızda, UNDP raporu, teknolojik yenilikler konusunda neredeyse dersliklerin tamamında akıllı tahta ve internet erişimi bulunan dünyadaki neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu tanımlamasını yapıyor. Ben söylemiyorum bunu, UNDP'nin raporu var, bunu da ifade edeyim. Sadece derslik ya da bina yapmadık, aynı zamanda bu binalara internet erişiminden tutun, bütün teknolojik donanımı da okullarımıza taşımış olduk. Bu yolculukta hayırseverlerimiz her daim bizimle beraber oldular. Onlara şükranlarımı sunuyorum."

"Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz"

Özel eğitim sisteminin kategorilerinden bahseden Bakan Tekin, "Birincisi kaynaştırma eğitimi. Normal okullarımızda, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı diğer öğrencilerle birlikte okutuyoruz. İkincisi özel eğitim uygulama okulları. Bugün açılışını yaptığımız gibi, Türkiye genelinde bu türden bin 851 okulumuz var. Üçüncüsü evde eğitim. Okula erişimde sıkıntı yaşayan çocuklarımız için öğretmenlerimiz sabah evlerine giderek eğitim veriyor. Dördüncüsü hastane sınıfları. Tedavi gören çocuklarımız için hastanelerde sınıflar oluşturduk ve eğitimlerini sürdürüyoruz. Beşincisi özel rehabilitasyon merkezleri. Özel işletmelerde verilen özel eğitimlerin tüm masraflarını kamu olarak biz karşılıyoruz, servisinden eğitim materyaline kadar" şeklinde konuştu.

Okulun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden bağışçı Alaettin Tacir, "Çocuklar eskiden ayakta ders işliyordu. Artık okul sıkıntısı yok. Çocuklarımız için ne yapılırsa az" diye konuştu.

Darıca'ya Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli müjdesi

Yatırım için Alaettin Tacir'e ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'nın eksiklerimizden bir tanesi öğretmen evimizdi. Müjdesini vereyim. Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli sözümüzü aldık. Bu arazinin tahsisinde bize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehrimizde toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Türkiye'de birçok şey 'hayaldi, gerçek oldu' başlığı altında anlatılacak şeyler. Ama bazı şeyler var ki, onlar hayal bile değildi. Samimiyetle bunu da ifade etmek lazım. Milli eğitimde belki sınıftaki 100 kişilik öğrenci mevcudunun 50'ye düşmesi Türkiye için bir hayaldi ama engellilerin dünyasını çok içerden bilen biri olarak söyleyeyim. Engelliler için özel okullar, özel hizmetlerin verilmesi gibi konular Türkiye için hayal bile değildi. Ama bugün burada onlara özel bir okulun açılışını yapıyoruz. Bunu aynı zamanda özel sektörün gücüyle birlikte yapıyoruz. Milli eğitim ve Valiliğimizle birlikte özel eğitimle ilgili ne yaptık? 12 ilçede 161 okulu, 84 hafif otizm, 130 hafif zihinsel, 18 orta ağır otizm, 24 orta ağır zihinsel olmak üzere toplamda 256 özel sınıf açılmış vaziyette. Bin 758 öğrenci de eğitim alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında 50, 2023'de 50, 2024'de 156 tane sınıfı özel eğitim alabilir hale getirdik. Elhamdülillah orada çocuklarımız uygun şartlarda eğitim alıyorlar. Önümüzdeki dönemde 80 sınıf planlanıyor. Bununla birlikte toplam sayımız 336'ya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı ve sınıfların içi gezildi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin: 'Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:50:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: "Türkiye, neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta bulunduran dünyadaki tek ülke konumunda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.