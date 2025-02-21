Bakan Tunç: "Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete hakarettir" dedi.

Konya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kulu ilçesinde yapımı tamamlanan Kulu Adalet Sarayı'nın açılış programına katıldı Burada konuşan Bakan Tunç, "Bugün 23 yıldan önceki o eski Türkiye geride kaldı ve bugünkü Türkiye daha yüksek standartlı hukuk devleti ilkesinin tahkim edildiği, temel hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamıyla yaşanılabildiği bir ülke haline geldi. Bu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ona güvenen milletimiz sayesinde bu noktaya geldi. Biz milletimize şükran borçluyuz. Bu mücadeleyi yaparken çok engellemelerle karşılaştık. Muhtıralarla karşılaştık, 27 Nisan bildirisi, o gün neredeydi bugünkü konuşanlar? Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı bir kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı bunların? Gezi olaylarıyla bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar o terör paçavralarını, kültür merkezinin o Taksim'de binalara asanlara karşı o sivil toplum kuruluşları, bir çift laf söyleyebildiler mi? 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ne söyleyebildiler? Bu ülkede demokrasiye sahip çıkma noktasında, millet iradesine sahip çıkma noktasında bir şey söylediler mi? Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete hakarettir" ifadelerini kullandı.

"Ülkede hukuk güvenliği yok diyeceksiniz, buna müsaade etmeyiz"

Bakan Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkede hukuk güvenliği alabildiğine var. Çıkıp kürsülere Türkiye'de hukuk güvenliği yok. Ey yabancı yatırımcı buraya gelmeyin demek bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi? Bu ülkede 2002'de 36 milyar dolar ihracat hukuk güvenliği sayesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması sayesinde, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi sayesinde, üretimin artması sayesinde 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir? TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir. O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi? Bakınız 80 yıl boyunca 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ülkemize gelen yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar. Sadece geçen yıl gelen miktar 11.3 milyar dolar. Neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam. 22 yıl boyunca bu ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı 273 milyar dolara ulaştı şu anda. 15 milyar dolar nerede, 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırım ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi? Bu ülkede 13 milyon 900 bin karar verdi bu yargı, hakim ve savcılarımız, avukatlarımızın da desteğiyle 13 milyon 900 bin karar bir yılda. Bunların hepsini göz ardı edeceksiniz, o hukuk devletini ve hukuk güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışan hakim ve savcılarımızın emeğini, yargı çalışanlarımızın emeğini bir tarafa bırakacaksınız, 3 tane hakaret soruşturmasıyla ülkede hukuk güvenliği yok diyeceksiniz. Buna müsaade etmeyiz. Biz bu ülkenin yüksek standartlı bir demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılı'nda hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz ve millet refahını arttırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

"İlk yargı paketimizi de inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz"

Yargı paketi ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Bugüne kadar üç tane yargı reformu strateji belgesi açıklanmıştı ve oradaki hedefler doğrultusunda çok önemli yargı paketleri meclisimizin gündemine gelmişti. Şimdi hem orada gerçekleştirilemeyen, yakalanamayan hedefleri tekrar gündemimize aldık ve uygulamadan kaynaklanan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda da yeni hedeflerimizi belirledik. İlk yargı paketimizi de inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Takdir meclisimizin. Ceza adaletinin gerek soruşturma kısmı gerek kovuşturma gerekse infaz aşamasındaki kısımları her biri önemli. Çünkü toplumsal barış ve huzurun teminatı adaletin sağlanması. Bu anlamda yasaların, yapılması gereken değişiklikleri, taslakları biz milletvekillerimize uygulamada ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri onlara aktarıyoruz ve önümüzdeki süreç içerisinde 55 maddeden oluşan bir ceza adaletiyle ilgili bir taslağımız var. Şu anda görüşleri açıldı ve inşallah mecliste milletvekillerimiz bunu tartışacak ve hayata geçirmek için de büyük bir gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Kulu Adalet Sarayı'nda; 5 duruşma salonu, 8 hakim ve 9 savcı odası bulunuyor. Bodrum+zemin+2 kat olmak üzere, inşaat alanı 6 bin 384 metrekare olarak tasarlanan binanın 43 araçlık otoparkı da bulunuyor.

Programa; Bakan Tunç'un yanı sıra, Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, yargı mensupları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA