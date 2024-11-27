Bakan Tunç: DEM Parti'nin görüşme talebi değerlendiriliyor

Politika

Adalet Bakanı Tunç: "( DEM Parti'nin terörist başı ile görüşme talebi) Bu konuyu değerlendiriyoruz"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terörist başı ile görüşme talebine ilişkin "DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor. Tabi bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç'un gündemin DEM Parti'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşme talebi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamaları ve Antalya'da görev yapan bir Savcı'nın, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlere destek açıklamaları vardı.

"(DEM Parti'nin terörist başı ile görüşme talebi) Bu konuyu değerlendiriyoruz"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili sorusuna cevap veren Bakan Tunç cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların nasıl görüştürüleceğine dair bir yönetmelik olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz ay terörist başıyla DEM Parti milletvekili görüşmüştü. Tabi dün de DEM Parti Genel Başkanı ve Eş Başkanı dilekçe verdiler. Dilekçe değerlendiriliyor. Tabi bu terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanı'nın iznine tabi. Bu konuyu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümlü ve tutukluların cezaevlerin görüşme usulü ilgili yönetmeliğin 40. Maddesinde açıkça belli. Milletvekilleri cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla cezaevi idaresine bilgi vererek görüşebilirler. Eğer terör suçu söz konusuysa Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Burada özellikle Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren sürekli yargıya yönelik, soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de bakanlığımıza yönelik, şahsıma yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin yolu yordamı vardır. Bu ülke bir hukuk devleti dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, hakaret edilerek izin istenmez. Burada 'Adalet Bakanlığı'nın imamı, FETÖ imamı' gibi benzeri lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir genel başkanın bunu bize söylemeye hakkı yok. Her şeyi yolu yordamı var izin istiyorsanız adam akıllı istersiniz."

Antalya'da görev yapan bir savcının, Kara Harp Okulu'nda kılıç çatarak edilen yemini desteklediğini iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi bir inceleme başlattı bu inceleme neticesinde Teftiş Kurulu bir rapor hazırladı. Bu rapor 2. Daire tarafından değerlendirilecek, şu anda süreci devam ediyor. Sadece teğmenlerin disiplin soruşturmasıyla ilgili bir paylaşım değil. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarıyla ilgili" cevabını verdi.