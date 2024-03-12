Politika

Bakan Tunç: "Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük"

"Suları akmayan bir İstanbul"

"Her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık"

"Savunma Sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkardık"

"18. sandıkta da milletimiz en doğru kararı verecek"

"Bugün başörtüsü meselesi var mı?"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin dört bir yanını fiziki olarak imar ederken demokrasisini de güçlendirdik. Darbelere dayanıklı hale getirdik. Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Tunç, Çayırhan Kültür Merkezinde iftarını açtı. Ardından vatandaşlara hitap eden Bakan Tunç, AK Parti belediyeciliğinin başarılarından bahsetti.

"Suları akmayan bir İstanbul"

Bakan Tunç, 1994 yılında İstanbul'da yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde yaşanılamaz hale getirilen bir İstanbul vardı. Havası solunamayan, çöpleri toplanamayan, suları akmayan bir İstanbul. Çöpten, çukurdan, çamurdan ibaret bir İstanbul. Bu İstanbul'u CHP'den aldı. Beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaşanılır hale getirdi ve orada başlatmış olduğu gerçek belediyecilik AK Parti'nin kurulmasına neden oldu ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğine yol açtı."

"Her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık"

AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından itibaren Türkiye'ye adaletin, özgürlüklerin, eser ve hizmet belediyeciliğinin geldiğini işaret eden Bakan Tunç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın derken biz bunu sadece bir slogan olarak söylemedik. Bunu icraata dönüştürdük. Eğitimde yaptıklarımızla icraata dönüştürdük. Sağlıkla yaptıklarımızla icraata dönüştürdük. Sosyal politikalarda, kültürde, adalette, güvenlikte her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık" ifadesini kullandı.

"Savunma Sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkardık"

Üretimin, istihdamın ve iş imkanlarının artması için enerjiden savunma sanayiye kadar tüm alanlarda dev projelerin ve yatırımların gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Tunç, "Savunma Sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkardık. Terörle başarılı bir şekilde mücadele edebiliyorsak, dış tehditlere karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunabiliyorsak, güneyimizde bir terör devletine müsaade etmemişsek yerli ve milli silahlarımız sayesinde" şeklinde konuştu.

"Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük"

2002 yılından günümüze kadar cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir siyasi istikrarın olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Ülkemizin dört bir yanını fiziki olarak imar ederken demokrasisini de güçlendirdik. Darbelere dayanıklı hale getirdik. Vesayetçi anlayışı tarihin karanlık sayfalarına gömdük. Ülkemizi demokrasi standartları noktasında daha yükseğe taşıdık. Bunu hep sizlerle beraber yaptık. Sizlerin verdiği destekle sizlerin desteği olmasa bunu başarmak mümkün değildi" İfadelerini kullandı.

"18. sandıkta da milletimiz en doğru kararı verecek"

AK Parti'nin 2002 yılından günümüze kadar art arda kazandığı 17 seçimi hatırlatan Bakan Tunç, hedeflerinin 18'inci seçimi kazanmak olduğunu belirterek, "18. sandıkta da milletimiz en doğru kararı verecek. Biz ondan hiç şüphe duymuyoruz ve biz de milletimizin o güvenine layık olabilmenin gayreti içerisinde çok çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin refahını arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün başörtüsü meselesi var mı?"

AK Parti'nin 2002 yılında kötü bir ekonomi devraldığını hatırlatan Bakan Tunç, Dünya Bankasına borçlu bir ülkeden borç veren bir Türkiye'ye dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tüm badirelere rağmen ve inşallah önümüzdeki süreçte bu istikrarlı kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam edeceğiz. 22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlükleri genişlettik. Bugün başörtüsü meselesi var mı? Tartışılıyor mu? Tarihe karıştı. Ama bir problemdi. Bu nedenle partiler kapatılıyordu. Öğretmenler öğretmenlik yapamıyordu. Öğrenciler okullardan atılıyordu. Bir katsayı meselesi vardı bugün yok. Kimsenin kılık kıyafetine karşılıyor mu? Yok. Hiç kimsenin düşüncesinden dolayı özgürlüğü kısıtlandığı oluyor mu? Eğer teröre destek verirsen, eğer şiddeti teşvik edersen o zaman tabii ki yargının konusu olursun."