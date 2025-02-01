Bakan Tunç: Yargı, 27 Mayıs'ta Menderes'i kurtarırdı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Yargı, 27 Mayıs'ta Menderes'i kurtarırdı

Yargı Bakanı Tunç, mevcut yargı sisteminin geçmişteki darbe dönemlerinde daha adil olacağını savundu.

01.02.2025 19:08
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Bakan Tunç: "Bugün ki yargı sistemi 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi"

" Bu özgülüğü bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarını karalayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilere hakaret ederek kullanmak istiyorsanız ona hukuk müsaade etmez"

YOZGAT - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün ki yargı sistemi 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi" dedi.

Tunç, yargıya yönelik eleştirileri değerlendirip, eleştirip karalayanların arında eski vesayet sisteminin olduğunu belirtip, "Bugün yargıdan rahatsız olanlar. İkide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı karalamaya çalışanların ardına aslında o önceki vesayet anlayışı vardır. Bugün ki yargı sistemi 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi. Bugün karaladıkları, hakaret ettikleri yargı sistemi 12 Eylül'de iş başında olsaydı Kenan Evren, bir sağdan bir soldan diyerek gençleri idam sehpalarına göndermeye cesaret edemezdi. Bugün ki yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı başörtülü kardeşlerimiz diplomalarını almak için üniversiteye gittiklerinde ağızlarını kapatarak, kapa paça kürsüden indirmeye hiç kimse cesaret edemezdi. Yargı sistemimiz demokratik hukuk devleti ilkesine getirildi de bu yapısal reformlar gerçekleştirildi. Bunlar yeterli mi? Elbette ki Anayasamızı da daha demokratik hale getirmemiz lazım. Bunun için inşallah 28. Dönemde mecliste bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye yüz yılına girdiğimiz şu anlamlı dönemde darbe anayasası ile değil de demokratik, sivil, katılımcı ve tüm toplumun kesimlerinin içinde kendini bulduğu bir toplum sözleşmesini inşallah yaparak yolumuza devam ederiz" dedi.

"Basın özgürlüğünü başkasına hakaret ederek kullanamazsınız"

Tunç konuşmasında basın özgürlüğünün başkasına hakaret ederek kullanılamayacağını ifade edip, "Basın özgünlüğünü daha da güçlendirdik. Bu ülkede fikir ve düşünce ifadesi özgürlüğü noktasında engelleri ortadan kalırdık. Basın özgülüğüne yönelik cihazların haczedilemeyeceği hususundan tutun da eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç olmayacağına yönelik düzenlemeler yaptık. Bugün televizyon ekranlarına çıkıp, sosyal medyada klavye kabadayılığı yaparak ülkemizi basın özgürlüğü noktasında eleştirenlere şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de fikir, düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine serbesttir. Tabii evrensel hukukta olduğu gibi Anayasa'mızın 26. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. Maddesinde, Birleşmiş Milletler, Medeni ve Siyasi Haklar Sözlenmesinin 19. Maddesi, basın hürriyeti ve düşünce ve fikir hürriyetiyle ilgilidir. Ancak orada basın hürriyetinin bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engeller. Kişilik haklarına saldırı teşkil eden ifadeler kanunlarımıza göre de evrensel sözleşmelere göre de suç teşkil eder. Siz bu özgülüğü bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarını karalayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilere hakaret ederek kullanmak istiyorsanız ona hukuk müsaade etmez." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: Yargı, 27 Mayıs'ta Menderes'i kurtarırdı - Son Dakika

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