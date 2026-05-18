Bakan Uraloğlu: 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet

18.05.2026 14:18
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, demiryolunda 2017'den bugüne yaklaşık 9 milyon engelli yolcunun ücretsiz hizmet aldığını, ayrıca erişilebilirlik çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Uraloğlu, açılış konuşmasında "Engelli ve gazi bireylerimizin motivasyonunu zirveye taşımak, mesleki gelişimlerine güçlü katkılar sunmak ve daha kapsayıcı, daha adil bir çalışma iklimi tesis etmek amacıyla düzenlediğimiz bu seminer, hepimiz için bir ilham vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Engelli ve gazilerin azminin, fedakarlığının ve kararlılığının, bütün toplum için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu seminer, onların karşılaştığı zorluklara daha duyarlı yaklaşmamızı ve potansiyellerini en üst düzeyde değerlendirebilmeleri için gereken adımları atmamızı sağlayacak önemli bir platformdur" dedi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturma sorumluluğunu gönülden benimsediklerini kaydederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmamalıyız. 2002 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engelli ve gazi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için önemli adımlar attık. 2005 yılında çıkarılan Türkiye'nin ilk engelliler kanunu, 2007'de imzaladığımız Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlamalarda 'engelli' ibaresinin kullanımına yönelik düzenlemeler, bu alandaki farkındalığı ve kapsayıcılığı güçlendiren dönüm noktalarıdır. Yine, 2010 Anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmış, kamudaki engelli memur sayısı 2002'de yaklaşık 6 bin iken 15 kattan fazla artarak bugün 83 bine yaklaşmıştır. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları ile birlikte bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında da yaklaşık 2.400 engelli kardeşimiz görev yapıyor ve Bakanlığımızın her alanda daha güçlü ve etkili hizmet sunmasına büyük destek oluyorlar."

"Engelsiz Türkiye" Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Engelsiz Türkiye" vizyonuyla erişilebilirlik, istihdam, eğitim ve sosyal destek alanlarında çok önemli reformların hayata geçirildiğini bir kez daha vurgulayan Uraloğlu, bu dönemde engelli vatandaşlara 'yardım' değil 'hak' eksenli bir anlayışla yaklaşıldığınız, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Programı ve ulusal eylem planlarıyla kapsamlı bir vizyon ortaya koyulduğunu söyledi.

Uraloğlu, engelli olmanın bir kusur olmadığını, asıl kusurun engelli bireylerin önüne çıkarılan bariyerler olduğunu bildiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu noktada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın günlük hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonu doğrultusunda, 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı onayına sunacağız."

"27 YHT Garımızda Turuncu Masa ile Bugüne Kadar 87 Bin 795 Yolcumuza Destek Olduk"

Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamasının da engelli vatandaşların Yüksek Hızlı Tren garlarında güvenli ve destekli yolculuk yapmalarını sağladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "27 YHT garımızda Turuncu Masa ile bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk. Ayrıca gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdik. Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 adet istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık ve 119 adet istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat olmak üzere 3 havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanına, 42 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. İstanbul Havalimanımız, engelli otoparkları, kılavuz yollar, dijital danışma kioskları gibi hizmetlerle erişilebilirlikte uluslararası ödüller kazandı." bilgisini paylaştı.

Demiryolunda Yaklaşık 9 Milyon Yolcuya Ücretsiz Hizmet Verildi

Demiryolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Karayolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, 2026 yılının ilk dört ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı. Ayrıca, yaya geçitlerinde hissedilebilir yüzeyler, rampalar ve butonlu sinyalizasyon gibi düzenlemelerle erişilebilirliği güçlendirdik." dedi.

Uraloğlu ayrıca, Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştirdiklerini de söyledi.

Uraloğlu, "Metro ve tramvay hatlarımızda asansörler, yürüyen merdivenler, sesli-görsel yönlendirmeler ve engelli yolcular için özel tasarlanmış araçlarla erişilebilirliği sağlıyoruz. Denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdik." şeklinde konuştu.

PTT Eliyle Engelli Vatandaşlarımız Aylıklarını Evlerinde Teslim Alabiliyor

e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezini hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, "e-Devlet İletişim Merkezimizden, bugüne kadar web üzerinden toplam 43 bin 871 mobil üzerinden de 10 bin 375 olmak üzere toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşımıza hizmet sunduk. PTT eliyle de engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinde teslim alabiliyor. Türkiye Kart ile de engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda yeni imtiyazlar sağlıyoruz" dedi.

Hizmet anlayışlarının temelinde "Önce İnsan" ilkesi yattığını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Evrensel erişilebilirlik standartlarını merkeze alarak, herkesin hareket özgürlüğünü tam anlamıyla değerlendirebileceği kapsayıcı bir gelecek inşasına kararlılıkla devam edeceğiz. Bu seminer, engelli ve gazi personelimizin mesleki donanımını güçlendirmenin ötesinde, onların motivasyonlarını yükseltmek, içlerindeki potansiyeli açığa çıkarmak ve daha güçlü bir aidiyet ve kapsayıcılık kültürü oluşturmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Engelli ya da gazi olmak asla bir eksiklik değildir; bu, Yüce Allah'ın kullarına verdiği özel bir imtihandır. Önemli olan, bu imtihanı sabırla, güzel ahlakla, yüksek sorumluluk duygusuyla ve birbirimize kenetlenerek onurla tamamlamaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, engelli ve gazi kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu, onların yanında dimdik duracağımızı bir kez daha vurgulamak isterim." - ANKARA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:19:01. #7.12#
