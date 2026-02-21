Bakan Uraloğlu, AK Parti Eskişehir Teşkilatı ile buluştu

Bir dizi program için Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ederek programına başlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Parti teşkilatı ile buluşan Bakan Uraloğlu, günün anısına Şeref Defteri'ni imzaladı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Uraloğlu'nu makamında ağırladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, buradan ayrıldıktan sonra Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'i ziyaret edecek. - ESKİŞEHİR
