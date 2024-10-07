Bakan Uraloğlu Bosna Hersek'te Sel Felaketini İnceledi

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'te sel ve heyelan felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, "Biz Bosna Hersek'i hiç bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'e geldi. Uraloğlu, üç gün önce en az 20 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Uraloğlu, felaket sonrası kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Konjic kentine bağlı Buturovic Polje köyünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Uraloğlu, "Maalesef kayıplarımız var, en son 20 kişi diye bilgi aldım. Kayıplar da var, onlar arıyorlar. Tabii, olay ilk olduğunda AFAD Başkanlığımız bir çağrı beklemeksizin önce yerinde bir tespit yapmak için buraya geldi, yine TİKA ile Kızılay organize ve koordine olarak geldiler" dedi.

Türkiye afetzedelere konteyner ev sağlayacak

Bakan Uraloğlu, "Mesele, bu bulunduğumuz bölgede yaklaşık 15 civarında ev yıkıldı. Onların geçici iskanıyla ilgili de bir ihtiyaç var. Ben ailelerle de görüştüm, buradan ayrılmak istemediklerini söylediler. Hemen bugün 20 tane konteynerimiz Kapıkule'den geçmiş, AFAD Başkanlığımız sağ olsun yarın inşallah burada olacak. İlk etapta onları yerleştirmiş olacağız. Diğer 40 tanesi de bugün Türkiye'den yola çıkmış, onlar da hızlıca gelecek" dedi.

Türkiye'nin felaket bölgesinde ihtiyaçların kalıcı olarak giderilmesine yönelik girişimlerinin de olacağına dikkat çeken Uraloğlu, "Hemen arkamızda bir kardeşimiz, 'Bizi sakın bırakmayın' dedi. Biz Bosna Hersek'i hiç bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da bırakmayacağız. Onlar depremde bizim yardımımıza koşmuşlardı, onu da biz biliyoruz. Onun için kayıp insanlara Rabbim rahmet etsin, yakınlarına sabır diliyorum ve bütün Bosna Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun. Yaralı olan kardeşlerimiz var, onlara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Felaketin boyutunun büyük olduğunu ifade eden Uraloğlu, Bosna Hersekli yetkililerle bu gibi felaketlerin önüne geçilmesi konusunda istişareler gerçekleştirileceğini vurguladı. Uraloğlu, "Benzer olayların yaşanmaması için hangi önlemlerin alınması gerekir noktasında istişare edeceğiz" dedi.

Bosna Hersek'te yaşanan sel ve heyelan felaketinde bugün arama kurtarma ekiplerinin Buturovic Polje köyünde gölde bir ceset bulmalarıyla birlikte toplam ölü sayısı 20'ye yükseldi. Ülkenin son yıllarda gördüğü en ölümcül sel felaketi sonrasında kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden gelen ekipler de destek veriyor. - SARAYBOSNA