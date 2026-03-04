Bakan Uraloğlu: "Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı\'nda fiziki ilerleme yüzde 25\'e yaklaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice- Çorum kesimini 3 bin personel ve 850 makineyle gece-gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla bu etabımızdaki genel fiziki ilerleme yüzde 25'e yaklaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesiminde çalışanlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen iftar programı öncesinde Bakan Uraloğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

"Demiryolu hattımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik"

Türkiye genelindeki demiryolu projeleriyle ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Bizleri bir araya getiren hattımızla birlikte Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz" dedi.

"Ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz"

Uluslararası demiryolu hatlarını güçlendirmek için yeni hatların inşası, altyapı geliştirme ve modernizasyon çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Orta Koridor üzerinden ülkemizde ikinci bir kapı açacak Zengezur Koridorunu destekleyen 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projemizde de başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezindeki FAW Limanı üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde de uluslararası iş birliği çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Fziki ilerlememizin yaklaşık yüzde 25'e yaklaşmış olduğunu özellikle belirtmek isterim"

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'yla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattımız Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçiyor. Uzun yıllardır Ankara-Konya ve Konya-Karaman hızlı tren hatlarımız vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Bu hatların devamındaki Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları da devam ediyor. Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini 3 bin personel ve 850 makineyle gece-gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla bu etabımızdaki genel fiziki ilerlememizin yaklaşık yüzde 25'e yaklaşmış olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kazı çalışmalarında 27,61 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 87 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 19 ilerleme sağladık. 31 köprüden 13'ünde yapım çalışmalarımızı mevsim şartlarına göre sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 20 dakika olacak" şeklinde konuştu.

'Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek'

Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasında seyahat süresi sadece 2,5 saat olacağını söyleyen Uraloğlu, Samsun Liman ile Mersin Limanını birleştirecek demiryolu koridoru İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini ve Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getireceğini vurguladı.

"Ülkemizi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşıyoruz"

Projelerin hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "Tüm bu projelerimizle birlikte demiryolu ağımızı daha da güçlendiriyor, ülkemizi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşıyoruz. Hep birlikte çalışarak, bu yatırımları bir an önce milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda da çalışmaların devam ettiğini söyleyen Uralığlu, " Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolumuzda da bin iş makinesi ve yaklaşık 2 bin 500 işçi kardeşlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 120 kilometre otoyol, 120 demiryolunu arkadaşlarımızla görmüş olduk. İyi durumdayız, arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İftar programına Bakan Uraloğlu'na Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de katıldı. - ÇORUM