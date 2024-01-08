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Bakan Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce'de Avrupa Birliği tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katıldıktan sonra incelemelerde bulundu. Karayolları tarafından yeni geçit yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti ve belediyenin çalışmalarını inceledi. Ardından esnafları ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Düzce\'de incelemelerde bulundu
08.01.2024 - 23:07,
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Bakan Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulundu

DÜZCE - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Düzce'de incelemelerde bulunmasının ardından esnaf ziyareti yaptı.

Düzce'de Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen sürdürülebilir ulaşım projesinin açılış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılışın ardından Düzce'de incelemelerde bulundu. Metek Mahallesinde karayolları tarafından yeni geçit yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada belediyenin yapmış olduğu çalışmaların inceleyen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, daha sonra esnafları ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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