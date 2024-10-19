Bakan Uraloğlu Esnafı Ziyaret Etti

ESNAFI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi esnafını ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bir süre sohbet edip, talepleri dinledi.
Recep BAĞDAT/MALATYA,
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