Manisa'da Bakan Uraloğlu, Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki incelemeleri sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalar ve projenin önemi hakkında bilgi veren Uraloğlu, ulaşımın geliştirilmesine dair hedeflerini aktardı. Ziyaret sırasında, köprünün trafiği nasıl rahatlatacağına dair detaylar paylaşıldı.
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7.09.2024 04:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: Uraloğlu'ndan Gediz Kavşağı İncelemesi - Son Dakika
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