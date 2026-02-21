Bakan Uraloğlu: "İnşallah önümüzdeki sene de her şeyle beraber bu yolu bitireceğiz"

Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti üzerinden hakaret ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i makamında ziyaret etti. Mihalgazi yolu hakkında konuşan Uraloğlu, "Burada ne lazımsa biz Etiyopya dönüşünde, Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret ettiğimizde, Mihalgazi'nin belediye işleriyle de ilgilenme talimatını aldık" dedi.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık ve kıyafeti üzerinden hakaret etmesi ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Başkan Güneş'i ilk arayanlardan ve destek verenlerden biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir kent merkezindeki bir dizi programının ardından Mihalgazi ilçesine gitti. Eskişehir'deki ziyaretleri sonrası, Mihalgazi ilçesine geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşası süren Mihalgazi-Eskişehir karayolunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu burada Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i, makamında ziyaret etti. Bakan Uraloğlu son gelişmeler ve ilçe hakkında Başkan Güneş'ten bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da eşlik etti.

"Mihalgazi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, "Bu menfur olay benim başıma geldiğinde beni ilk arayan Bakanımız oldu. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda Abdulkadir Bakanım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, telefonlarımızı açan, her zaman kendisiyle birebir muhatap olabildiğimiz bir Bakandır. İlçemizde onu ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olsun" dedi.

"Ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle destek vereceğiz"

Belediye binası önünde açıklama yapan ve Mihalgazi yolunun çalışmlarının yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin önümüzdeki yıl içerisnde tamamlanacağını söyledi. Konuyla ilgili olarak Uraloğlu, "Değerli Valim, İl Başkanım, Mihalgazi Belediye Başkanımız ve civardan gelen Belediye Başkanlarımız, Mihalgazi'mizin değerli hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız, bugün biz de bir Eskişehir programında odak olarak esas Mihalgazi'ye gelme düşüncesiyle bir program gerçekleştirdik. Ben öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Allahü Teala inşallah bizi sağlıkla, selametle bayrama da ulaştırsın. Bayramı da beraberce yapmayı nasip etsin Rabbim bizlere. Tabii yeni Valimiz var, biliyorsunuz arkadaşlar. Kendisine biz bu vesileyle 'hayırlı olsun' diyoruz. Eskişehir'imize, Mihalgazi'mize, bütün ilçelerimize güzel hizmetler yapmasını Rabbimden niyaz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle beraber yeni görevine atanmış durumda. Tabii bizim burada Mihalgazi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. O çalışmaları yerinde görmüş oldum. Şimdi arkadaşlarla, bir ödenek problemi olmaksızın, firma yetkilileri de yanımızda; bu yıl içerisinde bu yolda, önceki yıllara göre çok daha hızlı bir ilerlemenin olduğunu göreceksiniz. Şimdi yeni yapacaklarımız ve önceki yaptıklarımızın da tamamını sıcak asfalt yapacağız. İhalesini bu sene yapacağız inşallah. Tabii bu ihaleyi yapmışken Mihalgazi'nin ihtiyaçları vardır veya çevrenin ihtiyaçları vardır, onlar da dikkate alınacak değerli başkanım. Burada ne lazımsa biz Etiyopya dönüşünde, Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret ettiğimizde Mihalgazi'nin belediye işleriyle de ilgilenme talimatını aldık. Dolayısıyla biz de ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle destek vereceğiz. Burada zaten veriyorduk ama şimdi daha güçlü vereceğiz" diye konuştu.

"Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Zeynep Güneş'e yapılan hakaretle ilgili ise şunları söyledi: "Tabii bazı olaylar esasında yaşanıldığı zaman üzülürüz ama sonuçları itibarıyla toplumda bir farkındalık oluşturması hasebiyle de bazı olumlu sonuçlara da bunlar vesile olur. Şimdi bizim dinimizde, inancımızda, bizim kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız. Biz hangi olaylarda bizim bacılarımız, kardeşlerimiz, hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını. Biz biraz daha geriye gittiğimizde, han vardır, Hakan vardır,hanım vardır. Bizim kültürümüzde bu vardır. Biz AK Parti'mizle beraber, bakın, milletvekilleri sayısı olsun, siyaset yapan kadınlarımızın sayısı olsun, gerçekten üst noktaya çıkmıştır. Onun için Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz, onu söyleyeyim. Ama bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Onun için biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Çünkü o bize doğru yolda yürüme iradesini gösterdi, hedeflerini gösterdi. Biz de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak da yolumuza biz devam edeceğiz. İnşallah dediğim gibi bu sene yolun bitme noktasında ciddi adım attığımızı göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki sene de her şeyle beraber bu yolu bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet olun". - ESKİŞEHİR