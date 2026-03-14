Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: "Isparta'mızda Dereboğazı yolu gündemimizde ve bir mesafe kat ettikten sonra çalışmaların devamını ileride sürdüreceğiz"

14.03.2026 19:05  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Isparta'mızda Dereboğazı yolu gündemimizde ve bir mesafe kat ettikten sonra çalışmaların devamını ileride sürdüreceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Isparta'mızda Dereboğazı yolu gündemimizde ve bir mesafe kat ettikten sonra çalışmaların devamını ileride sürdüreceğiz. İnternet ve cep telefonu haberleşmesi ile ilgili bazı problemleri çözdük, kalan sorunları da önümüzdeki süreçte halledeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'da Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Valilik ve AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Isparta üreten ve dinamik bir il"

Uraloğlu, "Bugün ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarımızla birlikte Şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın adını taşıyan kavşakta, Dörtyol–Şarkikaraağaç yolumuzun açılışı vesilesiyle buradayız. Ben tabii ilimize defaatle geldim, birçok yere geldim ama bakan olarak ilk defa ziyaret etmek nasip oldu. Isparta Akdeniz ile İç Anadolu'nun geçiş noktasında yer alıyor. Sayın valimiz Isparta'da neler yapıldığına, sizlerin neler yaptığına ve ihracat noktasında neler ürettiğinize dair bilgiler verdi, biz de bilgilenmiş olduk. Ülke adına mutlu olduğumu söylemek isterim. Isparta gerçekten üreten bir ilimiz, dinamik bir ilimiz ve Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize her zaman güçlü destek vermiş olan bir ilimiz. Allah razı olsun, bizim için kıymetli" dedi.

"Dereboğazı yolu gündemimizde olmaya devam edecek"

Isparta'da sürekli ölümlü kazaların meyanda geldiği Dereboğazı yoluna da değinen Bakan Uraloğlu, "İlimizdeki Dereboğazı yolu bugün milletvekillerimiz ve il başkanımız tarafından da dile getirildi. Ben Karayolları Genel Müdürlüğü görevim sırasında da gelip orayı bir gün boyunca detaylı şekilde gezmiştim. Neyi konuştuğumuzu, neye karar vereceğimizi bilelim diye projede bazı düzenlemeler yapmıştık ve çalışmalara başlamıştık. Belki zaman zaman yavaşlamış olabilir ama tekrar başlamış olmak kıymetlidir. Bir mesafe aldıktan sonra yine devamı gündemimizde olacak. Onu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"Haberleşme altyapısındaki sorunları çözeceğiz"

Isparta'da internet ve cep telefonu altyapısına ilişkin sorunlara da değinen Uraloğlu, "Belediye başkanımızın özellikle hastane bölgesindeki bir kavşak konusu var. Onu bugün belediyemizde beraber değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz. Isparta Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye gerekli desteği vermiştir. Isparta üretiyor, Isparta'da birlik ve beraberlik var. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Bizlere iletilen internet ve cep telefonu haberleşmesi ile ilgili bazı problemler oldu. Bunların bir kısmını hallettik, bir kısmını da önümüzdeki süreç içerisinde çözeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye mazlum coğrafyaların umududur"

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Uraloğlu, "Bu sadece bir parti meselesi değildir, gerçekten bir beka meselesidir. Gittiğimiz istikamet sadece milletimizin meselesi değildir. Mazlum coğrafyaların dili, dini, ırkı ne olursa olsun beklentisi Türkiye'nin duruşudur. Türkiye'nin oralara el uzatmasıdır. Ben hep söylüyorum; cömertlik vermekle, miktarla ilgili değildir. Azdan veremeyen çoktan da veremez. Türkiye kendi imkanlarına göre dünyada en fazla yardım eden ülkelerden biridir. Bu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Allah ondan razı olsun. Biz yolumuza iyi niyetle çıktık, Allah rızası için çıktık. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında ayrıca Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Isparta Genç İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:23:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.