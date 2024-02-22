Bakan Uraloğlu, Süveyş Kanalı'na alternatif Fav Limanı projesini anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
"Bu proje ülkemizin ufkunu açacak"
ŞANLIURFA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da bir araya geldiği muhtarlara Süveyş Kanalı'na alternatif olacak Fav Limanı projesini anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhtarlarla bir araya gelerek Şanlıurfa'dan geçirilmesi planlanan Fav Limanı ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak projeden bahsetti. Konuşmasına Şanlıurfa'da talep edilen hızlı trenle ilgili yapılması planlanan çalışmalarla başlayan Bakan Uraloğlu, "Urfa'nın hızlı treni Mersin'den yola çıktı. Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep, burada başladık devam ediyoruz. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar olan bölümün de projesini bitirdik. Şimdi buranın projesini alacağız, bakanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla cumhurbaşkanımıza getireceğiz. İnşallah yatırım programına aldırarak buranın ihalesini de yapacağız. Hızlı trenimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"Kalkınma yolu iş olacak, AŞ olacak"
Fav Limanı ile Avrupa arasında yapılması planlanan kalkınma yolundan bahseden Bakan Uraloğlu, "Siz kalkınma yolunu duydunuz mu hiç? Duyan var mı kalkınma yolunu aranızda? Bir arkadaşımız arkadan el kaldırdı. Demek ki tam ulaşamıyoruz. Bakın bugün Süveyş Kanalı'ndan bazı gemiler geçmiyor. Biliyorsunuz değil mi, orada saldırılar var. Gemiler Afrika'nın ucundan dolanıyor. Çin'den çıkan bir gemi, Avrupa'ya 45 günde gidiyor. Süveyş Kanalı'ndan gittiği zaman 35 günde gidiyor. Biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun Şanlıurfa ile ilgisini size söyleyeceğim. Bakın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan geçen hafta arkadaşlarımız oradaydı, ulaştırmadaki bürokrat arkadaşlarımız oradaydı, Fav Limanı'nı ziyaret ettiler. 2025 yılında yani seneye ilk kazı bitiyor. Neye hizmet edecek bu Fav Limanı? Irak üzerinden bin 200 kilometre demiryolu, aynı zamanda hızlı tren olacak bu. Otoyol ve oradaki enerji nakil hatları, iletişim hatlarıyla beraber bin 200 kilometre yaparak nereye getireceğiz? Habur Sınır Kapısı'nın biraz Şanlıurfa tarafında, biraz batıda olan Ovaköy'den Türkiye'ye getireceğiz. Oradan da hızlı treni sadece Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya getirmeyeceğiz, aynı şekilde oradan Ovaköy'e ya da Ovaköy'den buraya kadar getireceğiz. Biz bununla beraber ülkemizin en güneyinde, en doğusundaki hattı, en batısındaki, en kuzeyindeki Kapıkule'ye kadar getireceğiz. Bu bize iş olacak, AŞ olacak, ticaret olacak. Bu bize taşımacılık olacak. Gerçekten bu proje ülkemizin ufkunu açacak" diye konuştu.
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