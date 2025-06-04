Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Felaketinin Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Felaketinin Sonuçlarını Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, Trabzon\'da Sel Felaketinin Sonuçlarını Değerlendirdi
04.06.2025 19:51  Güncelleme: 20:01
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da sel felaketinin ardından yapılan hasar tespitleri ve çözüm önerilerini içeren toplantıya katıldı. Bakan, zarar gören vatandaşlara bayram öncesi maddi destek sunulacağını da açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel felaketinin yaşandığı Trabzon'da incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait Trabzon Ulaşım Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (TULAŞ)'nde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, selin oluşturduğu hasar, yapılan müdahaleler ve çözüme dayalı projeler ele alındı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Dün sabah 09.30-11.30 saatleri arasında, yaklaşık iki saatlik bir süre ile yoğun bir yağış gerçekleşti. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye ortalama 63 kilogram yağış düştü. Tabii bazı yerlerde yağışın miktarının ortalamanın da üzerinde olduğunu belirtmek isterim. Ortahisar ve Akçaabat merkezi olmak üzere 28 mahallemizde bu selin etkileri oldu. Beşirli, Moloz, Çömlekçi ve Sera Gölü'nün üst kısımlarında bazı hasarlar oluştu. Çukurca mahallesinde taşkının getirdiği etkiyi azaltmak için bir vatandaşımız kendine göre müdahale ederken suya kapılarak kayboldu. 288 personel ve 14 drone ile arama çalışmaları devam ediyor. Sera Gölü'nde dalgıçlar da dahil olmak üzere 11 kilometrelik bir alan tarandı ve tekrar taranıyor. İnşallah kendisine sağ salim ulaşırız. Dün sabahtan bu güne 1818 personelimiz, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelerimiz, AFAD, Karayolları, DSİ ve diğer kamu kurumlarımız gerekli temizlik çalışmalarına katkı sağladılar. An itibariyle de temizleme çalışmalarının bittiğini söyleyebiliriz" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 670 çağrı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bunların hepsiyle ilgilenildi temas kuruldu, yerinde tespitler yapıldı. 117 iş yerimizde 20 araçta, ve 10 konutta ise hasar tespiti yapıldı. Bazı otoparklar su altında olduğu için tam tespit yapılamadı. Bu rakamlar şimdilik tespit edilen rakamlardır. Bu rakamlar ilerleyen saatlerde daha da netleşmiş olacak. Gündoğdu ve Doğançay mahallelerinde 5 binada yapısal tespit yapıldı. Bir tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in afet, sel ve taşkınların merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, "Doğu Karadeniz; sel, afet ve taşkın isminin olduğu bölgelerin başında geliyor. Nasıl deprem hepimiz için riskse, bunlar da hepimiz için risktir. Kurumlarımızın alması gereken tedbirleri alması lazım. Bu noktada arkadaşlarımız her türlü hazırlıklarını yaptılar. Diğer taraftan vatandaşımızın gerçekten bireysel olarak daha ihtiyatlı davranması gerekiyor. Risk almaması noktasında talebimiz var. Bu kaybolan ağabeyimiz de bulunduğu noktada bir yapının zarar görmemesi için bir gayret içindeydi. İyi niyetliydi ama maalesef böyle bir olayla karşılaşmış olduk. Gerekli değerlendirmeyi yaptık. Bu sel ve taşkının sonuçlarını aşağı yukarı ortadan kaldırdık. Benzer olayların olmaması için geçmişte çok iş yaptık. Onların ne kadar işe yaradığını sahada tespit ettik. Aynı şekilde buralarda da yeni duruma göre gerekli tespitleri yapacağız" dedi.

Mağdur olan vatandaşlara da yardım edileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bayram arefesindeyiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri oldu. İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımızla da görüştük. Biz ilk etapta vatandaşımzın hasarının ne olduğuna bakmaksızın, sabaha kadar bir çalışma yürüteceğiz. Onlara bayram öncesi maddi destekte bulunacağız. Detaylı tespitler yapıldıktan sonra da gereken işler AFAD Koordinasyonunda yürütülmüş olacak" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Felaketinin Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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