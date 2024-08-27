Bakan Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon Havalimanı'nda yeni hizmet binalarının açılışını yaptı
Bakan Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon Havalimanı'nda tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış töreninde konuştu. Törende, binaların yapımının tamamlanmasıyla birlikte Trabzon Havalimanı'nın daha modern ve kullanışlı bir hale geldiği vurgulandı.
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27.08.2024 14:08:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu ve Ersoy, Trabzon Havalimanı'nda yeni hizmet binalarının açılışını yaptı - Son Dakika
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