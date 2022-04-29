Bakan Varank Esenler'de gençlerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Bakan Varank Esenler'de gençlerin sorularını yanıtladı

TEKNOFEST gençliğiyle Türkiye çok daha güzel hale gelecek

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basket maçlarında kadronun oyuncularından olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler'de gençlerin teklifine kayıtsız kalmadı. Basketbol sevgisiyle bilinen Bakan Varank, Esenler Gençlik Buluşmaları'na katıldı. Ardından da gençlerle basketbol oynadı.

Varank, "Sayın Bakanım sizi Cumhurbaşkanımızla oynadığınız basketbol maçlarından takip ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir basketbol sahası var, bizimle bir maç yapar mısınız?" teklifi üzerine parkeye çıktı. 2'ye 2 maçtan Varank'ın takımı galip ayrıldı. Basket maçının öncesinde ise AK Parti Esenler Gençlik Kolları'nın ev sahipliğinde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda gencin katılımıyla Esenler Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. AK Parti Esenler Gençlik Kolları İlçe Başkanı Samet Eren'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı.

Mutsuzluk aşılayanlar var

Varank, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ramazan'ın başından bu yana sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla gençlerle bir araya gelip farklı iftar organizasyonlarında onlarla aynı sofrayı paylaştığını belirtti. Son dönemde Türkiye'de olumsuzluk havası pompalamaya çalışan tarafların olduğuna dikkati çeken Varank, "Gençlere sürekli mutsuzluğu aşılamaya çalışan taraflar var" dedi.

TEKNOFEST gençliği burada

Varank, gittiği her yerde Türkiye'nin gençlerinin ne kadar parlak bir geleceğe sahip olduğunu gördüğünü vurgulayarak "Tüm bu olumsuzlukları dile getirenlere, bu mutsuzluk pompalayanlara rağmen diyoruz ki 'Türkiye'nin geleceği aydınlık, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek TEKNOFEST gençliği burada.' TEKNOFEST gençliğiyle beraber Türkiye, bugünkünden çok daha güzel bir hale gelecek" diye konuştu.

Veri etiketleyicisi

Bir gencin geleceğin meslekleriyle ilgili sorusu üzerine Varank, teknolojinin gelişmesiyle birlikte mesleklerin de değiştiğini belirterek, "Birçok şirket daha önce hiç olmayan meslek mensuplarını kendi bünyelerinde barındırmaya başladı. 5 sene önce 'veri etiketleyicisi' diye bir meslek yokken artık şirketler veri etiketleyen insanları işe almaya başladılar" dedi.

Ekol 42 yazılım okullari

Varank, yazılım sektörünün her sektörün ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi haline geldiğini anlatarak "Yeni yazılımcılar yetiştirmek üzere Ekol 42 yazılım okulunu İstanbul'da ve Kocaeli'de açtık. Ortalama 3 yılda buradan mezun olan insanlar yüzde 100 iş bulabiliyorlar. Farklı programlarla, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.