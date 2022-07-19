Bakan Yanık, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Gerek Türkiye gerekse Bakanlık olarak Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal başta olmak üzere bütün alanlardaki birikimlerinin paylaşılması için her daim hazır olduğumuzun ve bu bağlamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizin altını çizmek istiyorum." dedi.

Çalışma ziyareti için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Yanık, programının ilk gününde, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, Karabağ topraklarını azat etmiş can Azerbaycan'ın Milli Meclisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok kapsamlı bir Azerbaycan ziyareti gerçekleştirileceğini ifade eden Yanık, bugün Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar, şehit yakınları ile ilgili alanlardaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yanık, "Şükürler olsun ki, düşman işgalinden kurtulan ve yıllardır kanayan yaramız olan Şuşa'yı görmek de nasip olacak. Gerek Türkiye gerekse Bakanlık olarak Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal başta olmak üzere bütün alanlardaki birikimlerinin paylaşılması için her daim hazır olduğumuzun ve bu bağlamda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun çalışmalarını da yakından takip ettiklerini vurgulayan Yanık, şunları aktardı:

"Keza, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanlarının ilan ettiği Bakü Deklarasyonu'nda da ifade edilen devletlerimiz ve milletlerimiz arasında var olan ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için kapsamlı bir iş birliğinin tesisi yolunda atılan adımları da her zaman destekliyoruz. Size ve sizin nezdinizde özgürlüğü ve bağımsızlığı için tüm zorluklara cesaretle göğüs geren Azerbaycan halkına sağlık ve esenlik içinde bir yaşam temenni ediyorum."