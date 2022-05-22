Bakan Yanık, Osmaniye'de doludan tarım arazileri zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yanık, Osmaniye'de doludan tarım arazileri zarar görenleri ziyaret etti

22.05.2022 17:19
Bakan Yanık, Osmaniye'de doludan tarım arazileri zarar görenleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar görenlere ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar görenlere ziyarette bulundu.

Bakan Yanık, 17 Mayıs'ta dolunun etkili olduğu Tozlu, Mecidiye ve Kesikeli köylerindeki ailelerle bir araya geldi.

Üreticilerle sohbet eden Yanık, tarım arazisi zarar görenlere gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Yanık'a, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Yanık, Osmaniye'de doludan tarım arazileri zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika


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