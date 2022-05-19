Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Yanık, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında KPSS puanı yüksek olan adayların mülakatta elendiği iddiası sonrası başlayan tartışmalara da değindi.

"SÜRECİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK"

Yanık, "İşe alım mülakatlarında kesinlik 'torpil' yok. KPSS puan ortalaması 81.15 mülakat ortalaması 84.85. Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz. Adayların puanları arasında büyük uçurumlar yok. Mülakatı geçmek için rüşvet iddiası tümüyle yalan." dedi.

"1.5 AY BOYUNCA BİNAYI KİLİTLEDİM"

"Bu çocukların hepsi 30 yaş altı çoğunlukla." diyen Yanık, şöyle devam etti: "Daha hayata yeni başlayan çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya kimsenin hakkı yok. 8 ayrı komisyonla mülakat yaptık. Komisyonların tamamı yönetici pozisyonlarında. En düşük unvanlısı daire başkanıydı. 1.5 ay boyunca binayı kilitledim, mülakattaydılar. En aşağı unvanlı mülakat yapan daire başkanıydı. Baştan belliymiş zaten deniyor. 1.5 ay niye mülakat yaptıracağım? İşe alım mülakatlarında torpil yok. Cam fanustan soru çektiriyoruz, cevap veriyor. Cevabı arkadaki ekrana yansıtılıyor. Destek personeli, şoför, güvenlik görevlisi gibi unvanları direkt atadık. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, meslek personeli, bakım personelleri, çocuk gelişimcileri var. Bu adaylara da sözlü sınav yaptık. Hizmet verdiğimiz gruplar kırılgan gruplar.

"ADAYLARIN İŞ İSTEKLERİNİ VE FARKINDALIKLARI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETTİK"

Kadir Bebek'in ailesine giden personelin hassasiyeti taşıması lazım. Bunun her türlü dayağını da yerim, tartışmasını yaparım. Mesleği icra edebilme yeteneği ve kabiliyeti olmalı. 4175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre 12525 adayı sözlü sınava çağırdık. Bu adaylardan 2272 sınava gelmedi. 10253 aday sözlü sınava katılmış. Davet edilen adayların yüzde 82'si katılmış. Çerçeve, mesleki, genel kültür sorularıyla adayın talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik. KPSS'si yüksek olanlar var. Adayların arasında çok uçurum şeyler yok. Ben 3'üncü sıradaydım beni 175'inci sıraya atmışlar. Virgülden sonra oynayan puanlardan bahsediyoruz. Daha ortalama grupların farkındalığı ve dikkati daha yoğundu. KPSS puanı yüksek olanların çok kapanmış, çalışmış, ortadaki gruplar çok daha hevesli ve yapacağı işe odaklanmış gibi kişisel yorumları vardı.

"RÜŞVET İDDİALARI YALAN"

Rüşvet iddiaları tümüyle yalan. Konuşmalar burada. İl müdürleri mülakatta yok. Kendini tanıttı, benden rüşvet istedi vs... İl müdürünün bir adayı bilip gidip arayıp kendisini tanıtıp sana mülakatta kazandırırım gibi absürt bir şey var mı? Buna nasıl inanabiliriz. Telegram'da bunu yazan hesabı kapatıp kaçmış. Sınava bile girmeyenler sosyal medyadan yazıyor. 4175 yerleşecek çocuk için bu açıklamayı yapıyorum. Tercih başvurularını Cuma'ya yetiştirmeye çalışıyoruz, yetişmezse Pazartesi açıklayacağız."