Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık

19.05.2022 15:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 4 bin 175 kişilik personel alımında torpil yapıldığı iddiası sonrası CNN Türk canlı yayınına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, iddiaları yalanladı. Yanık, "Kesinlikle torpil ve rüşvet yok. Süreci şeffaf yürüttük. 10 bin aday mülakata girdi. Adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Yanık, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında KPSS puanı yüksek olan adayların mülakatta elendiği iddiası sonrası başlayan tartışmalara da değindi.

"SÜRECİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK"

Yanık, "İşe alım mülakatlarında kesinlik 'torpil' yok. KPSS puan ortalaması 81.15 mülakat ortalaması 84.85. Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz. Adayların puanları arasında büyük uçurumlar yok. Mülakatı geçmek için rüşvet iddiası tümüyle yalan." dedi.

"1.5 AY BOYUNCA BİNAYI KİLİTLEDİM"

"Bu çocukların hepsi 30 yaş altı çoğunlukla." diyen Yanık, şöyle devam etti: "Daha hayata yeni başlayan çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya kimsenin hakkı yok. 8 ayrı komisyonla mülakat yaptık. Komisyonların tamamı yönetici pozisyonlarında. En düşük unvanlısı daire başkanıydı. 1.5 ay boyunca binayı kilitledim, mülakattaydılar. En aşağı unvanlı mülakat yapan daire başkanıydı. Baştan belliymiş zaten deniyor. 1.5 ay niye mülakat yaptıracağım? İşe alım mülakatlarında torpil yok. Cam fanustan soru çektiriyoruz, cevap veriyor. Cevabı arkadaki ekrana yansıtılıyor. Destek personeli, şoför, güvenlik görevlisi gibi unvanları direkt atadık. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, meslek personeli, bakım personelleri, çocuk gelişimcileri var. Bu adaylara da sözlü sınav yaptık. Hizmet verdiğimiz gruplar kırılgan gruplar.

"ADAYLARIN İŞ İSTEKLERİNİ VE FARKINDALIKLARI OLUP OLMADIĞINI TESPİT ETTİK"

Kadir Bebek'in ailesine giden personelin hassasiyeti taşıması lazım. Bunun her türlü dayağını da yerim, tartışmasını yaparım. Mesleği icra edebilme yeteneği ve kabiliyeti olmalı. 4175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre 12525 adayı sözlü sınava çağırdık. Bu adaylardan 2272 sınava gelmedi. 10253 aday sözlü sınava katılmış. Davet edilen adayların yüzde 82'si katılmış. Çerçeve, mesleki, genel kültür sorularıyla adayın talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığı olup olmadığını tespit ettik. KPSS'si yüksek olanlar var. Adayların arasında çok uçurum şeyler yok. Ben 3'üncü sıradaydım beni 175'inci sıraya atmışlar. Virgülden sonra oynayan puanlardan bahsediyoruz. Daha ortalama grupların farkındalığı ve dikkati daha yoğundu. KPSS puanı yüksek olanların çok kapanmış, çalışmış, ortadaki gruplar çok daha hevesli ve yapacağı işe odaklanmış gibi kişisel yorumları vardı.

"RÜŞVET İDDİALARI YALAN"

Rüşvet iddiaları tümüyle yalan. Konuşmalar burada. İl müdürleri mülakatta yok. Kendini tanıttı, benden rüşvet istedi vs... İl müdürünün bir adayı bilip gidip arayıp kendisini tanıtıp sana mülakatta kazandırırım gibi absürt bir şey var mı? Buna nasıl inanabiliriz. Telegram'da bunu yazan hesabı kapatıp kaçmış. Sınava bile girmeyenler sosyal medyadan yazıyor. 4175 yerleşecek çocuk için bu açıklamayı yapıyorum. Tercih başvurularını Cuma'ya yetiştirmeye çalışıyoruz, yetişmezse Pazartesi açıklayacağız."

YORUMLAR (2)
  • Emre Acar: Problem gereksinimleri karşılayıp karşılamadıgı degil zaten Görev yerleri açılırken Hiç alakası olmayan kursiyerlikler isteyip başka insanların başvuru şansını engelliyorsunuz yoksa herkesin atamasına onların adına mutluyuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki 'rüşvet' operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı 19 Mayıs 2022 Cnn Türk Yayın Akışı 19 Mayıs 2022 Cnn Türk Yayın Akışı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CNN Türk, Rüşvet, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık'tan 'KPSS'de torpil' iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement