Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın adına kütüphane açıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.

Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı tarafından kooperatif binası içerisinde yapımı tamamlanan 150 kişilik kütüphaneye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın ismi verildi. Yapımı tamamlanan kütüphanenin açılış programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın Adıyaman'a oldukça emeğinin olduğunu vurgulayan Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, "Adıyaman Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak bakanımızın Türkiye çapında 70'e yakın kooperatif üyesi olmasından dolayı bir de Adıyaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı yönetim kurulumuzla aldığımız karar ile kütüphaneye Ahmet Aydın ismini verdik. Dolayısıyla Adıyaman'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Ahmet başkanı yüzüne karşı övmek doğru değil, kültürümüzde de yok. Ama marifet iltifata tabidir. Adıyaman'ın hafızasında her yatırımın altında imzası vardır bunu da rahatlıkla söyleye biliriz. Daha bir çok şey söyleye biliriz ama yüzüne karşı söylemek doğru değildir, kadim kültürümüzde de böyledir. Çok güzel bir mekan, böyle kültüre, bilime, eğitime değer verdiği için teşekkür ediyorum. Bir toplumun kalkınmasının esas sebebi eğitimdir, kültürdür, değerlerdir. Dolayısıyla Adıyaman'da da böyle mekanlara oldukça ihtiyaç vardır" sözlerini kullandı.

Böyle mekanları görmekten oldukça mutlu olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Bana sürpriz oldu. Bütün muhalefetime rağmen Mustafa Salman ismimizi verdi. Bizler ismimizin değil, biz bütün gücümüzle bu şehir için çalıştık. Hep birlikte çok güzel işlerde başardık. Acısıyla, tatlısıyla çok önemli bir zaman dilimini hep birlikte yaşadık, hep birlikte sevindik, üzüldük, halaylar çektik ama yeri geldi tıpkı 6 Şubatta olduğu gibi derin üzüntüler yaşadık. Yeri geldi gizliden göz yaşlarımızı içimize döktük. ve bugün yine buradayız hep birlikteyiz. Ben öncelikle emepği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkese, desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Hamd olsun, devletimiz, milletimiz el ele vererek ciddi bir mesafe aldık ama yapacağımız daha çok iş var. Biz birlikte başarabiliriz. Biz birlikte hepimiz elimizde ne imkan varsa, gücümüz neye yetiyorsa birlikte bu güçleri birleştirerek, büyük bir dayanışmayla bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Yine bu sorunun üstesinden birlikte gelebiliriz. Yine bu şehirde hayatı hep birlikte eskiden olduğu gibi normale döndüre biliriz. Evet Mustafa Salman başkan ilk aradığında bir kütüphane düşünüyorum dediğinde elbette şehrin diğer alanlarında olduğu gibi kütüphane çok çok önemlidir dedim. Çocuklarımızın geleceği çok önemlidir. Kütüphane bilgi demektir, hikmet demektir. Geçmişten beri hep bilgi ve hikmetin izi bir şekilde sürüldü. Oradan oraya insanlar bir şeyler öğrenmek için çok çabalar sarf etti, çok coğrafyalar aştılar. Çok sınırlar aşıldı, imkanlar kısıtlıydı ama bilginin izi hep sürüldü. Bugün çok daha kolaylaşmış dünya elimizin altında. Bazen olur ki o akıllı telefonlar adeta aklımızı başımızdan alır gibi bir uçtan bir uca bizi götürüyor. Kim daha çok bir şeyler üretmek istiyorsa Türkiye'nin de buna çok çok ihtiyacı var, daha fazla bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var. Dünyaya rekabet etmenin de yolu budur. Bunun için bu kütüphaneler son derece kıymetli. Bilim ve irfan yuvaları oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında, "Bu yapılan kütüphanenin, bu yapılan çalışmanın gerçekten bu sınavlar devrinde, bu sınavlar çağında, bu sınavlar ülkesinde gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize güzel bir hizmet sunacağını düşünüyorum. Emeği, katkısı olan herkes bir şekilde gücünün yettiği kadar işin ucundan tuttu ama başta mimarı Mustafa Salman ve yönetimi olmak üzere ucundan tutan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi ve yapılan dualar sonrası kütüphanenin açılışı yapıldı.