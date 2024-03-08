Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.
Kadın Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek kurslara katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın, konteyner kentteki kadınlara karanfil dağıttı.
Aydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarının kadınlar olduğunu belirterek "Kadınlarımıza güveniyoruz, aileyi bir arada tutan bir unsurdur, onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz." dedi.
Ahmet Aydın'a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve AK Parti Kahta Belediye Başkan adayı Mehmet Can Hallaç eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu - Son Dakika
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yaptı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Hatipoğlu, Özel'in Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini belirterek, Özel'in mantıksal bir tutarlılık aramakta zorlandığını söyledi. Hatipoğlu, Özel'in siyasi ilkesizliğini vurgulayarak, koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Özel'in ittifak yaptığı kişileri açıklaması gerektiğini belirtti ve seçim sonuçlarının belli olduğunu söyledi.
AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'nın basın açıklamasına katıldı. Daha sonra Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Demirkol, kadınlara karanfil hediye etti. CHP Bolu İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Demirkol, siyasette rekabetin yanı sıra nezaketin de önemli olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?