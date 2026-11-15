Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye küresel gücünü artırıyor" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye küresel gücünü artırıyor"

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Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye küresel gücünü artırıyor"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye’nin son dönemde dış politikada attığı adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin bölgesel ve küresel etkinliğini artırdığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin bölgesel ve küresel etkinliğini artırdığını belirtti.

Türkiye'nin uluslararası alanda geliştirdiği stratejik ortaklıklara ve diplomatik girişimlere dikkat çeken Aydın, Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Katar, Pakistan ve Endonezya ile geliştirilen Bedir Mutabakatı ile Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin adımların Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin de Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu pekiştiren önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Aydın, Türkiye'nin güvenlikten enerjiye, ekonomiden diplomasiye kadar birçok alanda etkinliğini artırdığını vurguladı.

Savunma alanında geliştirilen ortaklıkların bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağını belirten Aydın, ortak caydırıcılık ve dayanışma mekanizmalarının önemine işaret etti.

Aydın, "Kendi güvenliğini başkalarının tercihlerine bırakan bir coğrafyanın, siyasi bağımsızlığını ve istikrarını koruması da giderek güçleşmektedir" ifadelerini kullandı.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen üst düzey diplomatik temasların, imzalanan anlaşmaların ve geliştirilen stratejik iş birliklerinin Türkiye'nin küresel meselelerdeki etkinliğini ortaya koyduğunu belirten Aydın, zirvenin diplomatik gücün somut ekonomik ve stratejik kazanımlara dönüştürülmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

İsrail'in bölgeye yönelik politikalarına da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Aydın, İsrail yönetiminin komşu ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırılarına, bölgesel güç dengelerini değiştirme girişimlerine ve Türkiye'yi çevrelemeye yönelik muhtemel hamlelerine karşı teyakkuzda olunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren büyükelçilikleri, misyon şefleri ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcilikleri aracılığıyla aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirten Aydın, bu çalışmaların ülkenin stratejik ortaklıklarını güçlendirdiğini ve uluslararası meselelerde çözüm üreten konumunu pekiştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan stratejik ortaklıkların Türkiye'nin değişen dünya düzeninde söz sahibi olduğunu gösterdiğini ifade eden Aydın, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; milli birliğini tahkim eden, bölgesinde barışın ve adaletin teminatı olan, küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye'nin yükselişine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaAhmet AydınDiplomasiPolitikaEkonomiTürkiyeEnerjiAydınSon Dakika

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