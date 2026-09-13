Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye, küresel ölçekte güven inşa eden güçlü bir aktör" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye, küresel ölçekte güven inşa eden güçlü bir aktör"

Bakan Yardımcısı Aydın: "Türkiye, küresel ölçekte güven inşa eden güçlü bir aktör"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, çok yönlü dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel ölçekte etkili, bağımsız bir aktör haline geldiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, çok yönlü dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel ölçekte etkili, bağımsız bir aktör haline geldiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin dış politikadaki konumu, savunma sanayii kapasitesi ve bölgesel rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin yanı sıra İslam dünyasıyla da güçlü ilişkiler geliştirdiğini belirten Aydın, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ekonomik ve diplomatik bağların güçlendirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok yönlü dış politikanın Türkiye'ye önemli bir hareket alanı kazandırdığını ifade eden Aydın, "Türkiye, herhangi bir eksenin edilgen parçası olmaktan çıkarak eksenler arasında hareket kabiliyetine sahip, bağımsız bir aktör konumuna taşınmıştır" dedi.

Türkiye'nin diplomatik kapasitesinin yanı sıra İslam dünyasındaki güven ve siyasi ağırlığının da arttığını dile getiren Aydın, "Mekke Anlaşması"nı bu durumun dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterdi.

Türkiye'nin farklı aktörleri aynı zeminde buluşturan kolaylaştırıcı rolünün diplomatik etkinliğinin göstergelerinden biri olduğunu belirten Aydın, Türkiye'nin uluslararası meselelerde çözüm üreten ve arabulucu rol üstlenen bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin diplomatik gücünün güçlü bir caydırıcılık kapasitesiyle desteklendiğine dikkati çeken Aydın, yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda elde edilen başarıların stratejik bağımsızlığı güçlendirdiğini ifade etti.

Savunma sanayiinde insansız sistemler, hava savunma, elektronik harp ve deniz platformları başta olmak üzere geniş bir ekosistem oluşturulduğunu belirten Aydın, bu kapasitenin Türkiye'nin stratejik hareket alanını genişlettiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin ülke içerisinde kalıcı huzurun sağlanmasını, "Terörsüz Bölge" hedefinin ise bölgenin barış ve istikrar alanına dönüşmesini ifade ettiğini dile getiren Aydın, Türkiye'nin bu hedefler doğrultusunda kararlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin artık küresel gelişmeleri yalnızca takip eden bir ülke olmadığını vurgulayan Aydın, siyasi denklemlerin şekillenmesinde Türkiye'nin ağırlığının giderek arttığını belirtti.

Aydın, "Bugün Türkiye; gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen, siyasi denklemlerin şekillenmesinde ağırlık sahibi olan küresel bir aktördür" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin tavır ve duruşunun dikkate alındığını belirten Aydın, Türkiye'nin adil bir dünya idealini savunduğunu ve dostlarına güven veren bir güç olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gücünün yalnızca askeri ve ekonomik kapasiteden ibaret olmadığını vurgulayan Aydın, "Türkiye'yi karşısına alanlar artık yalnızca askeri veya ekonomik bir kapasiteyi değil, tarihin ve coğrafyanın oluşturduğu çok katmanlı bir gücü hesaba katmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Türkiye'nin yükselişinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temel hedeflerinden biri olduğunu belirterek, kendi istikametini belirleyen, gücünü milletinden alan ve küresel ölçekte güven inşa eden güçlü Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Aydın: 'Türkiye, küresel ölçekte güven inşa eden güçlü bir aktör' - Son Dakika

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