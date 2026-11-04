Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye'nin 67 ülkeye 4 saatlik mesafede olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye'nin 67 ülkeye 4 saatlik mesafede olduğunu açıkladı

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Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye\'nin 67 ülkeye 4 saatlik mesafede olduğunu açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Düzce Üniversitesi'ndeki Ufest'ta Türkiye'nin 67 ülkeye 4 saatlik uçuşla ulaşılabilen tek kara parçası olduğunu söyledi. Boyraz, Türkiye'nin Avrasya lojistiğinde merkez ve uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti.

DÜZCE (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkati çekerek, "Ülkemiz, 67 ülkeye 4 saatlik uçuşla ulaşılabilen tek kara parçası. Avrasya lojistiğinin de merkezi konumunda" dedi.

Bakan Yardımcısı Boyraz, Bakanlıkça Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde Ufest Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" programına katıldı. Boyraz, program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret etti. Programa, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler de katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Sözbir, Boyraz'ı üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Bakanlığın hayata geçirdiği projeleri gençlerle paylaşmasının önemine değindi.

"Avrasya lojistiğinin merkezi Türkiye"

Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Yardımcısı Boyraz, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ufest kapsamında 70'in üzerinde program düzenlediklerini aktaran Boyraz, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumuna işaret ederek, 67 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğunu ve Avrasya lojistiğinde merkez konumda olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boyraz, projelerin toplumun farklı kesimleriyle istişare edilerek hayata geçirildiğini belirtti.

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Boyraz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projeleri örnek göstererek, bunların Türkiye'nin başarı hikayelerinden olduğunu kaydetti.

"Ülkemiz dünyada uydu üretebilen 11. ülke"

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji alanındaki çalışmalarına da değinen Boyraz, saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli tren üretmeyi başardıklarını, Türkiye'nin uydu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Gençlerin hayalleri ve çalışmalarıyla mevcut projelerden daha iyilerini gerçekleştirebileceklerine inandığını dile getiren Boyraz, ulaştırma ve haberleşme alanında gençlerin yetişmesinin önemini vurguladı.

Program, Doğu Ekspresi bileti çekilişi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ufest Gençlik Festivali kapsamında ulaştırma ve haberleşme sektöründe görev yapan uzmanlar ve meslek profesyonelleri de öğrencilerle buluştu.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiOsman BoyrazPolitikaAvrasyaTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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