Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lizbon'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Portekiz siyasi istişareleri için Lizbon'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye- Portekiz siyasi istişareleri kapsamında, 2 Haziran 2022 tarihinde Lizbon'u ziyaret edecek. Bu çerçevede, Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Tiago Antunes ve Portekiz Dışişleri Bakanlığı Dışişleri ve İş Birliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Francisco Andre ile görüşmeler gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Portekiz ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.