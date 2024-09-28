Bakan Yerlikaya Aydın'da Yoğun İlgiyle Karşılandı

Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Aydın'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Bakan Yerlikaya Aydın Valiliğini ziyaret etti

AYDIN - "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbetinin ardından Aydın Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Yerlikaya'nın ilk durağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı oldu. Bakan Yerlikaya, 'Aydın İçin Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' etkinliğine katıldı.

Buradaki programın ardından Bakan Yerlikaya'ya Aydın Bey Camii'nde Cuma Namazı çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bakan Yerlikaya bazı vatandaşların selfie isteğini ise kırmadı. Cuma Namazı sonrası Aydın Valiliği'ne geçen Bakan Yerlikaya'yı yöresel kıyafetli çocuklar çiçekle karşıladı. Bakan Yerlikaya, Aydın Valiliği Anı Defteri'ni imzalayıp, Vali Yakup Canbolat ile makamında görüştü. Aydın Valiliği ziyareti sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın konulu güvenlik toplantısına katılacak.