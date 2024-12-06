Bakan Yerlikaya'dan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a tebrik - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'ı tebrik etti.

06.12.2024 13:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'ı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'a başarı dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selami Yıldız'a yeni görevinde başarılar diliyorum. 4 yılı aşkın süredir büyük bir özveriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Zafer Aktaş'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, Selami Yıldız, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'dan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a tebrik - Son Dakika

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