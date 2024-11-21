Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum atamalarını İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım politikasına benzeten DEM Partili Sırrı Sakık'a Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahnede İsrail bayrağı açılmasını hatırlatarak "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusunu yöneltti.

21.11.2024 11:42
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kayyumlardan dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirerek uygulanan yöntemi İsrail'in Filistin'de yaptıklarına benzetti.

"SİLAHLAR NEREDEYSE BUNLARI BİLMEK İSTİYORUZ"

Komisyonda söz alan Sakık, yaptığı açıklamada "Bir kayyum arttığı Meclis'te çıktı dedi ki 'belediyenin altında cephanelikler var' dedi. Şırnak'ta siz görev yaptınız, sizden rica ediyorum nerede bir cephanelik varsa bize söyleyin, kamuoyuna da söyleyin. Silahlar nerdeyse bunları bilmek istiyoruz. Esenyurt'ta silah mı vardı, Mardin'de Ahmet Türk'ün elinde keleş mi vardı? Aynı politikaları İsrail, Filistin için de söylüyor. Filistin'de masum insanları vurduğunda dönüp diyor ki caminin altında cephanelik vardı. Ey arkadaşlar ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi? Ahmet Türk'ten, Mehmet Karayılan'dan Ahmet Özer'den terörist çıkmaz. Biz hepimiz hayatımızı bu topraklarda barışa adamış insanlarız" dedi.

BAKAN YERLİKAYA MALUM KONSERİ HATIRLATTI

Sakık'ın bu sözlerinden sonra devreye giren Bakan Yerlikaya ise geçtiğimiz aylarda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahnede İsrail bayrağı açılmasına atıfta bulunarak "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusunu yöneltti.

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

"BU TOPRAKLARA BİR SALDIRI OLURSA..."

Bakan Yerlikaya'nın bu sorusu karşısında bir hayli sinirlendiği gözlenen Sakık ise "Bu topraklara bir saldırı olursa ölümüne mevziiye yatacak onura sahip insanlarız. Biz kaderimizi bu halkla birleştirdik" yanıtını verdi.

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık\'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Fatih KEŞ:
    Mevziye yatacak kadar onurlusun da hangi mevziye onu da söyle Mehmetçik e karşı olan mevzi olmasın sözün. 166 49 Yanıtla
  • Vanlı:
    Van'da böyle bir konser yapılmadı ve israil terör örgütünün paçavrası açılmadı! 32 143 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Devam devam Acımak yok Devletin imkanlarını Terörün hizmetine sunanlara Acımak yok kökünü temizleyin... 132 31 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZDE KADIR MISIRLIOGLUNUN CENAZESINI SORUYORUZ SAYIN YERLIKAYA 20 125 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Hep kaçak cevaplar farklı soruya farklı cevap 76 17 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. 68 21 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Kafasına taktığı şeye bak. Bunlar Azerbaycan Ermenistan savaşır Ermenilerin yanında olurlar. Şimdide Yahudiler'in yanında olmuşlar. Çok mu? 61 12 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    hitap ettiği kesimi okadar iyi biliyorlar ki konusurken zerre düşünmüyorlar şaka gibi 39 6 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bazen izlersin herşeyi dudak bükerek kim için ne için tüm bunlar die..ideoloji bence bir hastalıktır..iyiki ölüm var ya. 28 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    İsrail ile ilgili yorumu neden yayınlamadınız yada yayınlayamadınız. ağababalarınız mı kızar? yoksa 16 2 Yanıtla
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