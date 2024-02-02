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Bakan Yerlikaya: Depremlerde 2 milyon 302 bin bina hasar gördü - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: Depremlerde 2 milyon 302 bin bina hasar gördü

Bakan Yerlikaya: Depremlerde 2 milyon 302 bin bina hasar gördü

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonucunda 2 milyon 302 bin bina ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.

02.02.2024 10:39
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Bakan Yerlikaya (6 Şubat depremleri): "2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Depremlerde 2 milyon 302 bin bina hasar gördü - Son Dakika
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