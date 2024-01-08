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Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

AK Parti'nin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Adayların açıkladığı törene de katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Kurum'un adaylığını tebrik ettiği paylaşım ise sosyal medyayı ikiye böldü. Yerlikaya'nın "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" ifadeleriyle başlayan mesajını beğenenler olduğu kadar "Ülkenin içişleri bakanı tarafsız olmalı" yorumunda bulunanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla oldu.

Bakan Yerlikaya\'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
08.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 08:24
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Cumhur İttifakı ve Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

BAKAN YERLİKAYA'NIN MESAJI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerde İstanbul adayı olması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın törende yer alması ve sonrasında yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

KURUM'UN ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Ali Yerlikaya, Kurum'un adaylığını "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde "Eser ve Hizmet" anlayışını tüm ülkemizde hakim kılan, sosyal belediyeciliğin mimarı AK Parti, Aziz Milletimizin teveccühüyle inşallah yerel seçimlere de damgasını vuracak. Belediye başkan adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzun Büyük Şehir Belediye Başkanı Adayı Sayın Murat Kurum'u tebrik ediyor gönülden başarılar diliyorum. İstanbul, Sayın Murat Kurum'un başkanlığında inşallah yeniden gerçek belediyeciliğe kavuşacak. Hazırız, Kararlıyız. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin" sözleriyle kutladı.

MESAJA BİNLERCE YORUM GELDİ

Bakan Yerlikaya'nın mesajı sosyal medyayı deyim yerindeyse ikiye böldü. Yerlikaya'nın mesajını beğenenler olduğu kadar "Ülkenin içişleri bakanı tarafsız olmalı" yorumunda bulunanların sayısı da bir hayli fazla oldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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