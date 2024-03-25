İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Seçimlerde Huzur ve Güven Ortamı Sağlamaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Seçimlerde Huzur ve Güven Ortamı Sağlamaya Devam Edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Seçimlerde Huzur ve Güven Ortamı Sağlamaya Devam Edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de yaptığı açıklamada, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirtti. Yerlikaya, terörle mücadelede elde edilen başarıları da vurgulayarak, huzurun sağlanması için birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

25.03.2024 20:52  Güncelleme: 21:21
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında da Allah'ın izniyle sizin iradenizin en güzel şekilde, en huzurlu ve güven ortamında sandığa tecelli etmesiyle ilgili canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program için geldiği İzmir'de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak Buca ilçesindeki Forbes Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan Yerlikaya, daha sonra İzmir İktisat Kongresi Binası'nda 'Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru' toplantısını gerçekleştirdi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, göreve geldiği 10 aylık dönemde bölücü terör örgütüyle ilgili operasyonları sürdürdüklerini belirterek, "Yapılan 22 bin 541 operasyonda 60'ı ölü, 649'u sağ/yaralı ve 121'i de teslim olmak üzere 830 teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de aynı dönemde 83 operasyonda 24 teröristi etkisiz hale getirdik. İçişleri Bakanlığı olarak 81 vilayet, 922 ilçede başta terör ve terör türleri ve tüm suç türleriyle ilgili durmadan, duraksamadan bu operasyonları yapıyoruz. Çünkü eğer huzurdan bahsediyorsak önce terörden bahsetmememiz lazım. Biliyorsunuz, tüm dünyada terörle ilgili bir sınav var. Yakın zaman içerisinde Moskova çok menfur bir saldırı yaşadı değil mi? Hepimiz terörü lanetliyoruz. En büyük insanlık suçu olduğunu düşünüyoruz, kabul ediyoruz. O bakış açısıyla bunlarla mücadele ediyoruz ve biz bir hukuk devletiyiz. Son 22 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri döneminde bizim ittifak ortaklarımızla bakışımız, hep beraber aslında ülke olarak parlamento olsun, 1-2 parti hariç herkes 'Biz terör istemiyoruz' diyor. 'Nefret ediyoruz bunlardan' diyor. Biz de milletimizden almış olduğumuz bu destek ve duayla beraber güçlü ve kararlı bir şekilde bunların artık son çırpınışları olduğunu da söylemek istiyoruz" dedi.

"Huzur için çaba gösterelim"

Huzur için çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Devlet olarak, hükümet olarak, bakanlıklar olarak, kurumlar olarak ama bu çabayı el birliğiyle yaparsak biz hem moral, motivasyon, yani birbirimize güç verme açısından daha motive edici oluyor ve daha sevimli, daha sempatik hale geliyor. Birbirimizden enerji alıyoruz. Bunu bizden esirgemeyin. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep beraber Türkiye olalım' diyen bir liderimiz var. Biz görev yaparken oy vermiş, oy vermemiş ayrımı yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın hepsi bize emanet ve her biri aziz üstün, her biri en güzel şekilde en güzel hizmeti almak, beklemek ve söz söylemek hakkına sahip diyorum. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var diyorum. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz" dedi.

"Güvenle sandığa gidilecek"

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Biz İçişleri ailesi olarak seçimin huzur ve güven ortamında yapılmasıyla ilgili ben de dahil tüm arkadaşlarımıza görev çıkardık. Bize bu noktada da güvenmeye devam edin. Biz seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında da Allah'ın izniyle sizin iradenizin en güzel şekilde, en huzurlu ve güven ortamında sandığa tecelli etmesiyle ilgili canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Seçimlerde Huzur ve Güven Ortamı Sağlamaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

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