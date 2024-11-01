Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, hiçbir belediye yöneticisinin terör yandaşı olamayacağını vurguladı. Ayrıca, terörle mücadelede hukukun ve milli iradenin önemine dikkat çekti.

01.11.2024 14:59  Güncelleme: 15:11
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Bakan Yerlikaya: "Şehrin emini terör yandaşı olamaz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Güvenlik ve Asayiş Toplantısına katıldı

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şehrin emininin terör yandaşı olamayacağını belirtti.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Göç İşleri Başkanı Atilla Toros, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve kaymakamlar katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şehrin emininin terör yandaşı olamayacağını belirtti.

Belediyeler kanununu hatırlattı

Hiçbir demokratik ülkenin demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul etmediğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize darbe indirmekten başka bir hedefi yok. Bu gün burada bir kez daha haykırıyoruz, teröre taviz yok, kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Peki ne var, kardeşlik var, omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Malazgirt'te, tıpkı Çanakkale'de, tıpkı Dumlupınar'da olduğu gibi. Altını çizmek isterim ki terörle demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir ülkede terör affedilebilir, sindirilebilir, hoş görülebilir, demokrasi zırhı içerisinde yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir. Panzehiri hukuk ve milli iradedir. Hiçbir demokratik ülke demokrasiyi kendine kalkan olarak kullanan terör zihniyetini asla kabul edemez. 5393 sayılı belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda nasıl bir süreç ile karşı karşıya kalacakları çok açıktır. Bu kanunun 45'inci maddesince belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yaltaklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hallerinde, ki bu yaşanan son olayda belediye başkanı tutuklanmıştır. Yine bu kanunun 46'ncı maddesinde belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelere de vali tarafından görevlendirme yapılır diyor" dedi.

Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Bir taraftan halktan görünüp diğer taraftan fikriyle, zikriyle terör örgütleriyle bir olunmayacağını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Dünya üzerinde terör belasından en çok canı yanan milletler arasında maalesef ilk sıralarda bizim milletimiz geliyor. Biz sadece dağdaki teröristlerle, canlı bombalarla mücadele etmiyoruz. Terörizmle de onu besleyen kaynaklarla da mücadele ediyoruz. Ülkemizde 30 büyükşehir, 51 il,922 ilçe, 399 belde belediyesi var. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli bir duruş sergileyen, bu belayla amansız fakatsız mücadele eden her belediye başkanımızın başımızın üzerinde yeri var, ancak terörle iktisatlı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde de hesap sormak bizim görevimiz. Bizim 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimiz var. Bir taraftan halktan görünüp diğer taraftan fikriyle, zikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin de bir sahibi var. O da aziz milletimizdir. Eğer birilerinin pusulası terörü göstermeye kalkarsa hukuk buna dur der, vicdan buna dur der çünkü terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

Herkesin hakkının devlet güvencesinde olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. Onlar bu topraklarda yaşayan herkesin düşmanı, milletimizin birliğini hedef alan hainlerdir. Son bir ayda yaşanan gelişmelere rağmen verdikleri karşılık, yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türkün de Kürdün de ortak değeridir. Ay Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır. Biz Sultan Selahattin'in Kudüs'ü, Sultan Alparslan'ın Anadolumuzu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulumuzu, geçmişi bir geleceği bir, mücadelesi bir, kaderi bir olan, bir olmuş milletiz. Türkü ile Kürdü ile Lazı ile Çerkezi ile kurduğumuz bu cumhuriyet birliğimizin simgesi ve geleceğimizin yegane güvencesidir. Cumhurbaşkanımızın iki gün önce TBMM'de yaptığı tarihi konuşmada ifade ettikleri gibi bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun, kendisini bu vatana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin, her bir ferdin cumhuriyetidir" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya açıklamasının son bölümünde ise emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmaların verilerini paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz - Son Dakika

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