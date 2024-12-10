Bakan Yerlikaya: "Suriye'de yaşananları anbean takip ediyoruz, Suriyelilere destek olan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Bakan Yerlikaya: "Suriye'de yaşananları anbean takip ediyoruz, Suriyelilere destek olan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için sınırlardaki geçiş kapasitelerini günlük 20 bin civarına çıkardıklarını belirtti.

10.12.2024 12:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için sınırlardaki geçiş kapasitelerini günlük 20 bin civarına çıkardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. 3 saatlik toplantının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, sınır hattındaki son durumla ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriye'deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de. Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK ile görüşeceğiz. 2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5 - 2 katına çıktı. Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık."

"Ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin"

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili sorulan soruyu Bakan Yerlikaya, "2016 yılından şu ana kadar 737 bin geçici koruma altındaki Suriyeli ülkesine geri döndü. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Hepsinin adres güncellemeleri yapıldı. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşacağız. Suriye'de yaşananları anbean takip ediyoruz. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz. Geçici koruma altında bulunan 1 milyon 247 bin 432 Halepli var" diyerek cevapladı.

"Göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz, yine paylaşmaya devam edeceğiz"

Göç yönetimi ile ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Biz göç yönetimi ile ilgili bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine paylaşmaya devam edeceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: 'Suriye'de yaşananları anbean takip ediyoruz, Suriyelilere destek olan sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz' - Son Dakika

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