Bakan Yerlikaya: " Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız"
Bakan Yerlikaya, Adana'da iftarda vatandaşlarla buluştu
ADANA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız" dedi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Yerlikaya, iftar programına katılan vatandaşlarla ezan okunana kadar sohbet etti. Oruçlar açıldıktan sonra Bakan Yerlikaya, "Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Çok ama çok özel vakitler gelip geçiyor. Az önce kıymetli Bakanımızın dediği gibi, önce Demokrasi Bayramı'na, hemen akabinde de inşallah Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az kaldı" dedi
"Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız"
Türkiye'de hiçbir yerde organize suç örgütü bırakmamaya kararlı olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız günden bugüne kadar gece gündüz demeden, sizden almış olduğumuz güçle, kuvvetle destekle terör örgütlerinin her birine, organize suç örgütlerine diyoruz ki: 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz?' Zehir tacirleri, gençlerimizi, göz aydınlığımız, geleceğimiz gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret edenler; onlara da göz açtırmıyoruz, nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden 1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar, organize suç örgütlerini yakalayıp adalete teslim ettiğimiz sayısı Türkiye'de 417, Adana'da ise sadece 10. Ama şunu bilin ki, sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz, Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık. Türkiye'nin huzuru demek, önce Adana'nın huzuru demek. Adana'nın huzuru demek, Yüreğir'in huzuru demek, Kiremithane'mizin huzuru demek, tüm mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın huzuru demek. İşte bunun için İçişleri ailesi olarak, 600 bin arkadaşımla, yani kahraman güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla gece gündüz demeden, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri seviyoruz, sizlerin hayır dualarına, şu yüzdeki tebessüme, gözlerinizdeki bu güzel ışıltıya hayranız ve gerçek güç budur diyoruz" diye konuştu.
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