Bakan Yumaklı'dan Yapay Et Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yumaklı'dan Yapay Et Açıklaması

17.08.2025 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim Kanunu'nda yapay et bulunmamakta; dolandırıcılık ve dezenformasyonlara dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Buradan bir kez daha açık ve net söylüyorum. İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır. Böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden İklim Kanunu ile alakalı iddialara cevap verdi. Bakan Yumaklı, "İklim Kanununu öne sürüp dolandırıcılık yapanlara dikkat. Son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Bunların başında 'Türkiye'de yapay et üretilecek' ve 'Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor' yalanları geliyor. Buradan bir kez daha açık ve net söylüyorum. İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır. Böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır. Diğer taraftan, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ediyoruz. SAT1 serotipine karşı geliştirdiğimiz 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettik. Aşı üretimimiz ve aşılamalarımız devam ediyor. Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu ile alakalı dezenformasyonlara karşı vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, "Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz" dedi.

Devletin hayvancılığı desteklediğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız. Son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdik. Açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızla genç ve kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerini öncelikli olarak destekliyoruz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için, hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Dolandırıcılık, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı'dan Yapay Et Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti
Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede Zam pazarlığı son düzlükte Memur ve emeklinin gözü bu görüşmede! Zam pazarlığı son düzlükte
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 22:07:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı'dan Yapay Et Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.