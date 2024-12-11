Bakan Yumaklı: 'İsrail'den tohum almıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: 'İsrail'den tohum almıyoruz'

Tarım Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta bağımsız olduğunu ve İsrail'den tohum almadığını belirtti.

11.12.2024 16:27
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Bakan Yumaklı: " İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz"

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz. Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır" dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohumun önemine değindi.

Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde yalan yanlış söylemler ortaya atıldığını ifade eden Yumaklı, İsrail'den bir adet bile tohum alınmadığını belirterek, "Şu anda bütün dünyada bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır. Türkiye tohum konusunda kendine yeten ve tohum ihraç eden bir ülkedir. Türkiye dünyada tohumculuk konusunda artık otorite olarak kabul edilen bir ülkedir. Bu ülkenin gençleri, mühendisleri, firmaları bu sektörü geliştirmek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Bu babayiğitler olduğu sürece bizim İsrail'e ya da başka herhangi bir ülkeye ihtiyacımız yoktur" dedi.

Konuşmasında, tohumculuk sektörü ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ülkemizde kullanılan her 100 kilogramlık tohumun yüzde 97'sini yurt içinde üretir hale geldik. Bu sayede son 22 yılda tohumluk üretimini, 145 bin tondan 1,3 milyon tona çıkardık. 117 ülkeye ihraç edilen tohumlarımız, milli ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolarlık katkı sağladı" dedi.

Tohumculuk sektörünü desteklemeye yönelik projelerin devam edeceğini belirten Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimin geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikaları hep ön planda tutuyoruz. Son 22 yılda gerekli mevzuat başta olmak üzere, sektörün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalar yürüttük. Sektöre, hibe desteklerinden kredi desteklerine ve yatırım projelerine kadar birçok alanda destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Antalya, tarımın ve yerli tohumculuğun amiral gemisidir"

Konuşmasında Antalya'nın tarım ve tohumculuk alanındaki önemine vurgu yapan Vali Şahin ise, "Tarım ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin amiral gemisi olan Antalya, tohumculuk sektöründe de Türkiye'nin amiral gemisi konumundadır. Tarım, tamamen teknoloji ve bilgiyle yapılması gereken, ciddi sermaye gerektiren ama getirisi de bir o kadar yüksek olan devasa bir sektördür. Ülke olarak iki trilyon dolar milli gelir ve bir trilyon dolar dış ticaret hedeflerimiz var. Bu hedeflere hızla ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için her sektörün üzerine düşen görevler var. Tarım sektörü de bu konuda üzerine düşen görevi yapmaya muktedirdir. Türk tarımı ve Türk tohumculuğu daha da ileri noktalara gelebilecek altyapı ve imkanlara sahiptir. Antalya da bu konuda önemli bir merkezdir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'İsrail'den tohum almıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adem Erdoğan:
    Israile 1 kuruşluk doğrudan mal ihrac etmiyoruz , filistin uzerinden ticarete devam ediyoruz , israilden 1 tane tohum almiyoruz israil ile ticaret yspan ulkelerden ithsl ediyoruz diyorlar. 0 0 Yanıtla
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