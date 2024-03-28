Bakan Yumaklı: Memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için yerel yönetimlerle birlikte çalışacaklarını belirtti.

28.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:47
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Bakan Yumaklı: "Bu memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceksek bunu yerel yönetimlerle beraber yapacağız"

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa edeceksek, bu memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceksek bunu yerel yönetimlerle beraber yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Bakan Yumaklı, Türkiye'yi yeni yüzyılına hazırlamak için belediyelerin çok güçlü olması gerektiğini belirtti. Memleketi Pınarbaşı'ndan AK Parti belediye başkan adayı için rekor oy beklediğini belirten Bakan Yumaklı, "İçinizden bir kardeşiniz olarak evladınız olarak buradayım. Sizler 28 Mayıs'ta bu ülkeyi dünya devlerinin arasına sokan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir beş sene daha icazet verdiniz. Dediniz ki 'biz sana güveniyoruz, sana inanıyoruz, buyur sen kadronu kur, çalışmaya başla.' Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs akşamı yapmış olduğu balkon konuşmasındaki birkaç cümlesi sonrası 31 Mart seçimleriydi. Dedi ki 'şimdi hedefimiz 31 Mart seçimleri.' Çünkü eğer biz Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa edeceksek, bu memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceksek bunu yerel yönetimlerle beraber yapacağız. Bu kardeşinize bu memlekete, sizlerin temsilcisi olarak hizmet etmek şerefini bahşetti. Beni de kendisinin yol arkadaşlarından birisi yaptı. Ben biliyorum ki sizler de aynı benim gibi heyecanlandınız. Çünkü benim bu memlekete, bu millete yapacağım her hizmet sade benim değil, sizlerin de gurur vesilesi olacaktı ve nitekim de öyle oldu. Bakanlığımın üzerinden on ay geçti. Hepiniz biliyorsunuz, taşkınlar oldu, seller oldu, orman yangınları oldu. Bütün bunlarda ben sizlerin bana olan duasını her zaman için yanımda hissettim" dedi.

"Çocuklarımızın yarınlarını daha iyiye hazırlayacağız"

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Bir memlekette özgür bir şekilde yaşayabilmek, birbirleriyle hemhal olabilmek o memleketin en büyük zenginliği. Televizyondan görüyorsunuz, eğer siz zayıf bir ülke olsanız o şekilde olmak işten bile değil. Dolayısıyla memleketimiz güçlü olacak, Pınarbaşı güçlü olacak, Kastamonu güçlü olacak, Türkiye güçlü olacak. Çocuklarımızın yarınlarını daha iyiye hazırlayacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, vatandaşlara fidan dağıttı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Pınarbaşı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Memleketi çocuklarımız için dünyada bir numara yapmak üzere gayret sarf edeceğiz - Son Dakika

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