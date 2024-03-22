Bakan Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İftar Programına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yumaklı, tüm İslam aleminin ramazan bayramını şimdiden kutladı. Yumaklı, "Allah bizleri bayrama ve bayramlara ulaştırsın. 31 Mart seçimleri için şurada 8 gün kaldı. Bizler elbette en doğruyu memleket için, millet için, halk için, vatandaşın daha iyi, daha konforlu şartlarda yaşaması için, kimler ne vaatte bulunmuşsa ben de hepimiz de ona oy vereceğiz. Yalnız şu farkı hepimiz biliyoruz. AK Parti'nin AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyeciliğiyle diğerlerinin arasında çok bariz ve kalınca bir çizgi vardır. O da birileri vaat eder, yapmaz. Birileri söyler, yapar. Dolayısıyla ben 31 Mart'ta yaptıklarını ve yapacaklarını söyleyen değerli Başkanım Zeynel Abidin Beyazgül'e ve bütün ilçe belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum" dedi.
Programa, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin sonucu olarak değerlendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyelini vurgulayan Bakan Kacır, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması ve Ar-Ge merkezi sayısının artırılması konusunda çalışmaların devam edeceğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul ziyareti kapsamında, Galeri Eyüp Sultan'da 'Geçmişin İzinde Hat Sergisi'ni ziyaret etti. Hat tablolarını inceleyen Fidan, tablolar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidan, daha sonra, Fatih Camii yerleşkesinde kurulan 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinde, vatandaşlarla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Fatih Belediyesi Kütüphanesi'ni ziyaret eden Bakan Fidan, burada gençlerle sohbet etti. Fidan, İstanbul Eyüp Sultan'da da esnaf ziyaretinde bulundu.
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