Bakan Yumaklı: "Su kayıplarının yüzde 25 oranına düşürülmesini hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su kayıplarını en geç 2033 yılına kadar yüzde 25 oranına, 2050 yılına kadar yüzde 10 seviyesine kadar düşürülmesini hedefliyoruz" dedi.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve suyun verimli kullanımı amacıyla 31 Ocak'ta Emine Erdoğan himayesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kentsel su verimliliği çalışmaları kapsamında "Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği" düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen programda, kentlerde bütüncül, verimli ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışı değerlendirildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Yumaklı, hayatın devamı, insanın refahı ve ekonomik kalkınma için, suyun vazgeçilmez olduğunu belirtti. İklim krizinin, su yönetiminin daha titizlikle yürütülmesini zorunlu kıldığını sözlerine ekleyen Yumaklı, "Akdeniz havzasındayız. iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olacağız. Kuraklık, orman yangınları, sel ve taşkınlarla, iklim değişikliğini artık hayatımızın önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.

"2030 yılında su kaynaklarımız yüzde 20 azalacak"

Son 10 yılda kurak yıllar yaşanırken kuraklıkların şiddetlerinin ve sürelerinin de uzamaya başladığına dikkati çeken Yumaklı, "Ekim ayında sona eren, 2023 su yılında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6 düştü. Suyun verimli olmasıyla alakalı konuşurken yağmurun arttığı barajların dolduğu konuşuluyor bu bizi aldatmasın. Bu konuda belki algıda seçiciliğimiz azalabilir. Ama biz bu algıyı en üst düzeyde tutmakla mükellefiz. 2030 yılına geldiğimizde, yani sadece 6 yıl sonra nüfusumuz yüzde 10 artarken, iklim değişikliği etkileriyle su kaynaklarının yüzde 20 azalacağı öngörülüyor. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde nüfusumuzun büyük bir bölümü ve sulanan tarım alanlarının tahminimizden çok daha fazlası su yetersizliği ile karşı karşıya kalabilir" açıklamasında bulundu.

"Son 21 yılda, 1 trilyon 265 milyar liralık yatırımla 10 bin 86 tesisi hizmete aldık"

Su verimliliği hakkında Bakanlık olarak, yürütülen çalışmalardan söz eden Bakan Yumaklı, "Son 21 yılda; su alanında, 1 trilyon 265 milyar liralık yatırımla 10 bin 86 tesisi hizmete aldık. Bu yaptığımız çalışmalar ile suyun verimli kullanılması için önemli eserlere imza attık. Bu kapsamda baraj sayısını bin 18'e, gölet ve bent sayısını 726'ya, yıllık sağlanan içme suyu miktarını 5,2 milyar metreküpe, sulanan arazi miktarımızı 71 milyon dekara, toplulaştırılan arazi miktarını 73 milyon dekara, atık su arıtma tesisi sayısını 24'e, yer altı depolaması ve suni besleme tesisi sayısını 127'ye çıkardık. Suyun verimli kullanılması kapsamında ise sulanan alanlar içerisinde basınçlı borulu sulama sistemlerinin kullanılma oranını yüzde 6'dan, yüzde 33'e çıkardık. Ayrıca kaynaktan tarlaya kadar suyun tasarruflu kullanılması için bireysel basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda 50 binden fazla projeye 1,8 milyar lira hibe desteği sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

Su verimliliğinin suyun kısıtlanmasını değil, su kayıpların ve su israfının önlenmesini ifade ettiğini vurgulayan Yumaklı, Bu doğrultuda suyun mümkün olduğunca kullanım döngüsünde tutulmasıyla, su kullanımından elde edilen faydayı azami seviyeye çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

"Su Verimliliği Seferberliği ile 114 öncelikli eylem geliştirdik"

Su kaynaklarımızın korunması, verimli ve sürdürülebilir kullanılması için Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği'yle Paydaşlarımızı ve yol haritamızı belirledik. Ulusal vizyonumuzu ve hedeflerimizi ortaya koyduğumuz 'Su Verimliliği Strateji Belgemizi' ve 10 yıllık 'Su Verimliliği Eylem Planlarımızı' yayınladık. Yapılan çalışmalarda, kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirledik ve bunları destekleyen 114 öncelikli eylem geliştirdik" diye konuştu.

Bu süreçte belediyelerle yürütülen ve yürütülecek olan çalışmaları planladıklarını belirten Bakan Yumaklı, bunların başında alternatif su kaynaklarından azami şekilde istifade edilmesi, su verimli sünger şehir modelinin yaygınlaştırılması çalışmalarının geldiğini ifade etti.

"Su kayıplarını en geç 2033 yılına kadar yüzde 25 oranına düşürülmesini hedefliyoruz"

İçme suyu sistemlerinde su kayıplarının azaltılması için belediyelerle sıkı çalışma halinde olduklarını söyleyen Yumaklı, "Bu maksatla ilk olarak 2014 yılında 'İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'ni yayımladık. Ardından ise 2015 yılında 'Teknik Usuller Tebliği'ni yayımladık. Yakın zamanda da Kentsel Su Verimliliği Eylem Planını hazırladık. Bu mevzuat düzenlemeleriyle, bütün belediyelerimizde su kayıplarını en geç 2033 yılına kadar yüzde 25 oranına, 2050 yılına kadar yüzde 10 seviyesine kadar düşürülmesini hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'deki atık suların yüzde 44'ünün, tarımdan dönen suların da yüzde 66'sının yeniden kullanılabilir olduğunu da söyleyen Yumaklı, bu suların atık su olarak değil, su kaynağı olarak gördüklerini açıkladı. Yumaklı, bu suların yüksek su kalitesi gerektirmeyen alanlarda yeniden kullanılmasını da önemli bir çözüm olarak önerdiklerini de dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve belediye başkanları ile "Su Verimli ve Belediye Su Kardeşliği" etkinliği çerçevesinde protokol imzalandı. - ANKARA