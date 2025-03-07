Bakan Yumaklı: Terör Gündemden Çıkıyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Terör Gündemden Çıkıyor

Bakan Yumaklı: Terör Gündemden Çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, terör sorununu gündemden çıkarmak için kararlılık vurguladı.

07.03.2025 19:50
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 40 yıldır ülkeye çok şey kaybettiren terör sorununun gündemden çıkmak üzere olduğunu belirterek, "Terörden beslenmeye çalışanlara hiçbir şekilde izin yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da bir dizi programa katıldı. Programları çerçevesinde ilk olarak Ilgaz ilçesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından Çankırı Valiliğini ziyaret etti. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'dan ildeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

"Terörden beslenmeye çalışanlara hiçbir şekilde izin yok"

Partililere seslenen Bakan Yumaklı, 40 yıldır ülkenin yorulduğunu ve çok şey kaybettiren terör sorununun gündemden çıkmak üzere olduğunu belirterek, "40 yıldır ülkemizin hakikaten yorulduğu, bize çok şey kaybettiren terör sorunu da gündemimizden çıkmak üzere. Tüm kurum ve kuruluşlar el ele ve omuz omuza verdi, gayret sarf ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem ülkemizin terör unsurlarına karşı güvenli hale geldiğini görmüş olacağız hem de yürütülen askeri operasyonların Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'taki terör güçlerinin nefes alamaz duruma getirildiğini de görmüş oluyoruz. Bu konuda kararlılığımızda en ufak esnememiz yok. Dün ülkemize ekonomik yaptırımlarla ihtiyacımız olanları vermeyerek bizleri cezalandıracaklarını düşünenler, bugün ülkemizin pırıl pırıl mühendislerinin, genç kardeşlerimizin üstün çabalarıyla milli savunma sanayimizin ürettiği ürünleri bizden alır hale gelmiş durumdalar. Terörden beslenmeye çalışanlara hiçbir şekilde izin yok" dedi.

"Tarım sektörü yüzde 3.9 büyüdü"

Tarım sektörünün büyüdüğünü belirten Bakan Yumaklı, "Tarımın 'bereketin yüzyılı' olarak Türkiye yüzyılına damga vuracağı bir dönemi inşallah hep birlikte inşa ediyoruz. 2002 yılında Türkiye'nin üretimi ile bugün gelmiş olduğumuz 137 milyon tonluk üretimi birbiriyle karşılaştırdığımızda kat ve kat artışı görüyoruz. Türkiye'nin 2002 yılındaki tüm branşlardaki ihracat rakamı 32 milyar dolar civarındaydı. Bugün sadece tarımsal üretimden dolayı gıda ürünleri ihracatı 32.6 milyar dolara ulaştı. Türkiye ekonomisi 2024 yılında 3.2 büyüdü. Ama tarım sektörü 3.9 büyüdü. Birçok başlıkta dünyada ilk 10'un içerisindeyiz" diye konuştu.

Çankırı'ya yapılan tarım yatırımlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Son 23 yılda Çankırı'ya yapılan yatırımların tutarı 33 milyar TL. 2002 yılına göre desteklerimiz 24 katına çıkmış durumda. İlimizdeki 12 baraj, 5 gölet, 3 yeraltı depolaması, 18 sulama tesisi, 308 bin dekar sulamaya açılan arazi. Tüm bunları topladığımızda çok önemli bir katkısı olduğunu söylemek isterim. Devlet Su İşleri yatırım programında Kızlaryolu Barajı özellikle önemliydi. Ama bir de bunun sulama projesi kısmı vardı. İnşallah baraj sulaması ile ilgili gerekli proje işlemleri ve Kurşunlu ilçesinin İğdir Göleti ikmal işi 2025 yılı içerisinde tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Terör Gündemden Çıkıyor - Son Dakika

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