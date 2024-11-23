Bakan Yumaklı: Türkiye Güçlenmeye Devam Ediyor

Politika

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımdan ulaşıma, milli sanayisinden dış politikaya kadar artık güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği noktasında hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü yok" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti döneminde ülkenin güçlendiğini belirterek, "Tarımdan ulaşıma, milli sanayisinden dış politikaya kadar artık güçlü ve büyük Türkiye'nin nerelere geldiği noktasında hiç kimsenin herhangi bir tereddüdü yok. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde siyasi bir vizyonerlik var. Bugün ülkemizin etrafındaki güneyden kuzeye, doğusundan batısına kadar istikrarsızlık içerisinde olan halklar, milletler var. Bütün bunların ortasında Türkiye'nin durumundan bir adım geriye gitmemesi için büyük gayret var. Ekonomide iyiye gidişle ilgili sinyalleri görüyoruz. AK Parti olarak bir taraftan ekonomik büyüme ve istikrarı sağlarken, bir yandan da ülkemize, milletimize yaraşır şekilde adaletin ve iyiliğin gereğini yapıyoruz" dedi.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Yerlikaya arasında yaşanan gerginliğe değinerek, "Terörle demokrasi ve siyaset arasında sınırı çizemeyenler olacak, sürekli birbirine karıştıranlar olacak. Bunlar çok farklı yöntemleri uygulayacaklar. Dikkat ediyorsanız, en son İçişleri Bakanımıza Meclis'te hiç olmaması gereken bir davranış sergilediler. Demokrasiyi hazmetmek zorundalar. Bunları sahip olduğumuz demokrasi kültürü ve seviyesine gelmeye davet ediyorum. 22 yıldır üreten, büyüyen, onurlu bir Türkiye ve onun onurlu halkı, vatandaşı, milleti olması yolunda çalışıyoruz. Çünkü bizim amacımız her sektörde, her sorumluluk alanında daha güçlü bir Türkiye oluşturmak" diye konuştu.

Kastamonu'ya yapılan yatırımları anlatan Yumaklı, kente yönelik tarımsal desteklerin son 22 yılda 18 kat arttığını söyledi. Yumaklı, ahşap evlerde elektrikten kaynaklanan ciddi yangınlar çıktığına işaret ederek, "Sadece Pınarbaşı için söylemiyorum bunu. Kastamonu'nun bütün ilçeleri için söylüyorum. Orman İşletme Müdürlüklerine başvurun. Onlar size yüzde 20'si hibe, kalan yüzde 80'i de faiz uygulanmadan kredi verecek. Senede sadece bir kere ödeyeceksiniz. Bütün tesisatınızı değiştirmekle ilgili böyle bir kaynağa dahil olacaksınız" ifadelerini kullandı.