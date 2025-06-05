Bakan Yumaklı: \'Türkiye Yüzyılı\'nı İnşa Etmek Zorundayız\'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek zorunda olduklarını belirterek, " Başka hiçbir şansımız yok. Niye bunu söylüyorum? Hepimiz her vakit ekmek kuyruğunda bombalanan Gazze'deki o yavruları görüyoruz. İçi acımayan, içi parçalanmayan var mı? Emin olun fırsatını bulsalar bizi de besbeter ederler. Onun için güçlü olmak zorundayız." dedi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde Barış Efe Parkı'nda vatandaşlarla buluşan Yumaklı, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek kazasız, belasız güzel bayram geçirmeyi diledi.

Yumaklı, genç ve dinamik milletvekilleri ve Belediye Başkanının Karabük için çalışıldığına şahit olduğunu belirterek, kentin potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili ciddi gayret içinde olunduğunu söyledi.

"Ülkenin evlatları, dünyadaki akranlarıyla artık teknolojide yarışır hale gelmişler"

Konuşmasında AK Parti öncesi 1980'li ve sonrasındaki Türkiye'nin duruma değinen Yumaklı, AK Parti iktidarları döneminde 23 yılda her alanda önemli gelişmelerin yaşandığını anlatarak, " Aynı evde kardeşlerinin birbirİni vurduğu ve bütün negatifleri yaşadığı dönemlerden geçtik. Partilerin birbirleri ile kıyasıya rekabeti memlektine hizmeti için değil, sadece ve sadece bir makam ve mevkii üzerinden tanımlanmış. Ülkenin hakikaten o 70 sentlere muhtaç olmaktan kurtulamadığı 2002 yılında halkın içinden çıkmış bir lider bizleri bugün dünya ülkeleri ile eşit kılacak yerlere getirmiş durumda. Ancak daha gidecek çok yönümüz var. Sadece 2023 yılındaki 11 şehrin yerle bir olmasından nasıl kurtulduğumuzu anlayamadılar. Bu ülkenin Togg'u yollarda, TCG Anadolu Mavi Vatan'da. Bu ülkenin evlatları, dünyadaki akranlarıyla artık teknolojide yarışır hale gelmişler. Bizler, artık ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda ve nezdinde bütün dünyada herhangi bir problem olduğunda kendisine bakılan, sözüne itibar edilen ve adaletinden şüphe edilmeyen bir ülke olmuşuz. İtibarımız ve memleketimizin insanının kendine güveni anlamında geldiğimiz noktada hep iyiyken bugün bunların hepsini geri döndürmekle alakalı çaba ve gayret içerisinde olanlar var. Bunları da asla unutmayalım. Bugün ortalıklara saçılan rezillikleri görüyoruz maalesef."

"Güçlü olup Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek zorundayız "

Yumaklı, daha çok çalışmaları gerektiğine işaret ederek, " Dünyada her şey değişiyor, mevsimler değişiyor. Hepimizin geleceğe dair, çocuklarımızın geleceğine dair Türkiye Yüzyılı dediğimiz, sadece slogandan ibaret değil bir ufku, ideali, vizyonu ifade eden, o temel meseleye katkıda bulunma zamanı. Bunun için mecburuz çünkü çocuklarımızın geleceği de buna bağlı. Tarımdan sanayiye kadar, milli savunmadan, ticaretine, milli eğitimden adaletine kadar ne kadar yapılması gereken geliştirilmesi gereken hususlar varsa milletimiz ile birlikte yapmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz var: Bu ülkenin, bu milletin faydasına olacak, onları ileriye götürecek, çocuklarımıza güzel ülke bırakacak çalışmaları vaktimiz, sağlığımız, ufkumuz ve görevimiz el verdiği sürece yerine getirmek. Bunlar için de sizlerden tek istirhamımız var: Bizlere dua edin, bizim yanımızda, arkamızda olun. Omuz omuza verelim. Gerçekten 2 yıl içerisinde yerle bir olmuş 11 şehri ayağa kaldıran bu ülke aynı zamanda yatırımlarına, aynı zamanda dünyada söz sahibi olmaya devam ediyorsa mazlumların ve mağdurların gözleri bu ülkedeyse o zaman bunu devam ettirmek, daha da ileriye götürmek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek zorundayız, başka hiçbir şansımız yok. Niye bunu söylüyorum? Hepimiz her vakit ekmek kuyruğunda bombalanan Gazze'deki o yavruları görüyoruz. İçi acımayan, içi parçalanmayan var mı? Emin olun fırsatını bulsalar bizi de besbeter ederler. Onun için güçlü olmak zorundayız. Bugünün kısır tartışmalarından sıyrılmamız gerekir. Onlarla vakit harcamamız gerekir. Bu ülkenin bütün evlatları görüşü ne olursa olsun, omuz omuza vermek zorunda ve destek olmak durumunda. Başka bir gayemiz yok. Başka gayesi olanların televizyonlarda kepazeliklerini görüyorsunuz. Onları sizlerin yüce takdirlerinize bırakıyorum. Bu memleketin ferasetine bırakıyorum. Oradaki en büyük değerlendirme milletimizin gönlünde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından çiftçileri dinledi.

Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Av. Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ile vatandaşlar katıldı. - KARABÜK