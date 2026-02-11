Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın Gürlek ile Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ant içmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yerinden söz alarak, Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi devam ederken siyasi bir makama atamasının yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Emir, "Her kararında Anayasa'ya aykırı işlem yapan, yasalara uymayan birinin Anayasa'ya aykırı bir şekilde, Anayasa'yı gerekçe göstererek yemin etmesi mümkün değildir, doğru değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'daki yetkisini kullanarak yaptığı bir tasarruf vardır. Anayasa ve İçtüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların Meclis huzurunda yemin etmeleri gerekmektedir. Bu yetkiyi bize milletimiz vermiştir, yüzde 53 oy alarak. Bu yetkiyi Anayasa'dan, milletin verdiği helal oylarıyla alan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin iradesinden alıyoruz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Anayasa ve İçtüzüğün Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanması ve yemin etmesine ilişkin ilgili hükümlerini okudu. Anayasa'nın ve İçtüzüğün amir hükümlerinin çok net olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 106. maddesinde verilen yetkisini kullanmış ve Sayın Bakanlar şu an itibarıyla yemin etmeseler de Anayasa ve hukukumuz çerçevesinde atanmış ve görevine başlamış bakanlardır. Şu anda yapılan usul işlemi bunun tamamlayıcısı ve teyit edicisi mahiyetindedir. Yoksa buradaki yemin Bakanların bakanlığa atanmasını sağlayan bir irade değil, bir iradenin ve atanmanın doğal sonucudur. Cumhurbaşkanı'mız atamış, Resmi Gazete'de yayımlanmış ve atamasının da nasıl yaptığını da tezkere ile Meclis'e bildirilmiştir. Şimdi bu tezkerenin gereği hem Anayasa'nın 106. maddesi hem de İçtüzüğün 3. maddesinin son fıkrası gereği Sayın Bakanların Meclis Genel Kurulunda siz çok saygın milletvekilleri huzurunda ve milletimizin de şehadetinde yemin etmeleri anayasal ve İçtüzük gereği bir zorunluluktur. Divanın bu konuda takdir hakkı yoktur. Elbette eleştirileriniz olacaktır, bu demokrasimizin olmazsa olmaz bir parçasıdır, buna da saygı duyuyorum. O yüzden benim tutumum Anayasa ve İçtüzüğe uygun ve ona itaat eden bir tutumdur. Tutumumda herhangi bir haksızlık ve hukuksuzluk söz konusu değildir."

Bozdağ'ın konuşmasından sonra yeniden söz alan Gül, yemin işlemine geçilmesini isteyerek Anayasa hükümleri açısından hiçbir tereddütün bulunmadığını vurguladı. CHP'de tereddüt olmasının normal olduğunu belirten Gül, CHP'nin her zaman Anayasa'ya tereddütle baktığını, bu nedenle şaşırmadıklarını dile getirdi.

Bozdağ'ın, konuşmalar sonrası Adalet Bakanı Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Emir de kürsüye doğru hareket etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafını sardı. CHP'li milletvekillerinin de kürsüye yönelmesi üzerine milletvekilleri arasında çıkan arbede nedeniyle Bozdağ, oturuma ara verdi.

Aranın ardından Gürlek ve Çiftçi, kürsüye gelerek yemin etti. AK Parti milletvekilleri kürsünün etrafında durarak her iki bakanı alkışlarken CHP milletvekilleri de protestolarını sürdürdü. Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmesinin ardından Bozdağ tarafından oturuma ara verildi.

Aranın ardından görevi devralan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, divanın teşekkül etmemesi üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime ile çocukları Asude ve Ahmet Tarık Çiftçi de yemini locadan izledi. Azime Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Mustafa Çiftçi daha önce TBMM Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü olarak çalıştığı için iki yılı Ankara'da geçirdiklerini, Meclis'e aşina olduklarını belirterek "Hayırlı olsun, Rabb'im utandırmasın." dedi.